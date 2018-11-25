Большунов и Белорукова выиграли спринт на этапе Кубка мира

Стартовый этап Кубка мира по лыжным гонкам принес российской команде сразу две победы, причем обе достигнуты в спринте. Отличились медалисты зимних Игр-2018 Александр Большунов и Юлия Белорукова.

Напомним, что в Пхенчхане универсал Большунов завоевал три "серебра" и "бронзу", Белорукова дважды поднималась на нижнюю ступень пьедестала почета. Победный настрой наши лыжники сохранили и на новый сезон.

В финском местечке Рука участники бежали спринт классическим стилем. Большунову в финале "А" компанию составил Глеб Ретивых, двоим россиянам противостояли четыре норвежца. Александр на финише опередил трехкратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо, а Ретивых - пятый.

У Белоруковой главными конкурентками оказались шведские лыжницы. Юля одержала безоговорочную победу. Серебряного призера Маю Дальквист она опередила больше чем на секунду, "бронзу" вырвала Ида Ингемарсдоттер. Для россиянки это первый личный триумф на этапах Кубка мира. В позапрошлом сезоне она также праздновала успех в спринте, но это была командная гонка в паре с Натальей Матвеевой.