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25.11.2018 20:06
Рубрика: В мире

Боснийцы продемонстрировали близкое знакомство с творчеством Тургенева

Текст: Александр Борисов (Сараево)
В Сараево проходит выставка "Воспоминания об Иване Сергеевиче Тургеневе" (с 22 по 27 ноября), приуроченная к 200-летию со дня рождения великого русского писателя. В ее организации непосредственное участие приняли Посольство Российской Федерации в Боснии и Герцеговине, Русская гуманитарная миссия (РГМ) и Государственный музей А.С.Пушкина.
Сараево. Фото: Александр Борисов / РГ Сараево. Фото: Александр Борисов / РГ
Сараево. Фото: Александр Борисов / РГ

Своими впечатлениями от мероприятия с корреспондентом "Российской газеты" поделился представитель Русской гуманитарной миссии в Боснии и Герцеговине Илья Тяпков.

Фото: Александр Борисов/РГ
В Сараево проходят памятные мероприятия в честь 200-летия Тургенева

"Хотелось бы отметить высокий представительский уровень открытия выставки "Воспоминания об Иване Сергеевиче Тургеневе" обеих стран, - отметил он. - Визит первого заместителя директора Российского государственного музея А.С. Пушкина Владимира Викторовича Полянского не рядовое событие в культурной и общественной жизни Сараево. С приветственным словом к собравшимся обратились также Посол Российской Федерации Петр Иванцов, заместитель мэра Сараево Милан Тривич и декан Философского факультета Мухамед Джелилович".

Илья Тяпков заметил, что "выступавшие на мероприятии боснийцы продемонстрировали близкое знакомство с творчеством Ивана Сергеевича Тургенева, подчеркивали всемирное значение личности русского классика и его вклада в мировую литературу". "Отдельно упоминалась открытость писателя к разным культурам и универсальность отстаиваемых и пропагандируемых им ценностей, - сообщил представитель РГМ. - Очень порадовало присутствие молодежи на мероприятии. Не только кафедра славистики собралась в полном составе, но и студенты столичного вуза".

Он также предположил, что за время работы выставки ее посетят все, кто в какой-либо мере интересуется русской литературой и культурой. "И таких людей будет немало", - выразил уверенность Илья Тяпков.

Посол РФ в БиГ Петр Иванцов напомнил, что "24 октября 2017 года на 39-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО ООН в Париже было принято решение о включении в 2018 году юбилея Тургенева в Список памятных дат ЮНЕСКО, имеющих значение для всего человечества".

"Иван Сергеевич Тургенев был необыкновенно талантливым человеком, - продолжил посол. - Французский классик Ги де Мопассан охарактеризовал его так: "...гениальный романист, изъездивший весь свет, знавший всех великих людей своего века, прочитавший все, что только в силах прочитать человек, и говоривший на всех языках Европы так же свободно, как на своем родном". В текстах Тургенева всегда потрясала насыщенность фраз, он прекрасный художник слова. Его проза по-прежнему актуальна. Тургенев обращался к людям, их чувствам и переживаниям, подлинным и вечным ценностям. Поэтому интерес к его сочинениям будет всегда. Творчество его - не только национальное, но и мировое достояние".

Фото: РИА Новости
"Календарь поэзии": Тургенев входит в нас до того, как мы его прочитали

Высокопоставленный российский дипломат выразил надежду, что "через эту экспозицию мы станем еще ближе, еще понятнее друг другу", поблагодарив за помощь в организации мероприятия "боснийских друзей, представителей Русской гуманитарной миссии и, конечно, Государственный музей А.С.Пушкина".

В свою очередь эксперты Государственного музея А.С.Пушкина подчеркивают, что "И.С. Тургенев - классик русской литературы, первый русский писатель, при жизни удостоившийся мировой известности, прежде всего, как автор "Записок охотника". "Поэт, публицист, переводчик, философ, драматург, Тургенев заложил основы русского классического романа. - отмечают они. - Художественное мастерство Тургенева-романиста высоко ценили великие современники в России, Западной Европе, Америке. Литературный преемник Пушкина, хранитель "великого и могучего" русского языка, Тургенев явился создателем классических образов, ставших воплощением русского характера, русского человека. Его произведения переведены на все европейские языки и известны во всем мире".

Между тем, как сообщили корреспонденту "Российской газеты" в дипмиссии РФ в Сараево, в Боснии и Герцеговине отмечается возросший интерес к культуре, истории и литературе РФ. При этом только в 2018-2019 учебном году Правительством России было выделено 60 квот государственных стипендий гражданам БиГ.

"Посольством были проведены презентации российских стипендий, в том числе в Сараевском университете в октябре с.г., - рассказали дипломаты. - Полагаем, что это вызовет еще больший интерес местного населения к изучению русского языка и обучению в России. В целях популяризации русского языка, переданные Русской гуманитарной миссией книги, вручаются Посольством местным организациям и библиотекам".

В мире Европа Босния и Герцеговина Культура Литература
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