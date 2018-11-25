Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе не может передвигаться

Экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе (94 года) в настоящее время проходит лечение в Сингапуре, об этом сообщил зимбабвийским СМИ нынешний лидер страны Эммерсон Мнангагва.

По его словам, Мугабе потерял способность ходить в силу пожилого возраста и плохого состояния здоровья. Последние два месяца он находится в больнице в Сингапуре, при этом его диагноз держат в секрете. В то же время президент отметил, что Мугабе чувствует себя лучше, и уже через две недели планирует вернуться на родину.

"Мы предоставим ему все, о чем он попросит, ведь он - отец-основатель зимбабвийской нации", - заверил Мнангагва.

Лечение Мугабе оплачивается за счет бюджета Зимбабве.

Роберт Мугабе был лидером страны на протяжении 37 лет, с момента получения Зимбабве независимости. Он был отстранен от власти в прошлом году силами армии.