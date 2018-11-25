"Человек, который удивил всех" получил Гран-при фестиваля во Франции

Фильм "Человек, который удивил всех" получил Гран-при кинофестиваля в Онфлере (Франция), посвященного России.

Об успехе режиссеров Натальи Меркуловой и Алексея Чупова сообщила координатор фестиваля Елена Дюффор.

Также французское жюри, возглавляемое актрисой и режиссером Габриэль Лазюр, отметило наградами за лучшие актерские работы исполнителей главных ролей в этой картине Евгения Цыганова и Наталью Кудряшову, сообщает РИА Новости.

Премию имени Франсуа Шале за лучший сценарий увезет с собой автор ленты "Подбросы" Иван Твердовский. Приз зрительских симпатий получила драма "Кровь" Артема Темникова.

Режиссер "Глубоких рек" Владимир Битоков стал обладателем специального приза региона Нормандии "За лучший дебют".

В Онфлере состязались 35 кинолент.