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25.11.2018 19:57
Рубрика: Власть

Цифра держит путь

Кабмин нацелился на внедрение цифровых решений в сфере перевозок пассажиров и грузов
Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск №7728 (265)
Расширение сфер использования беспилотных летательных аппаратов ставит вопрос о создании соответствующей системы их мониторинга, считает премьер-министр Дмитрий Медведев.
Дмитрий Медведев напомнил, что "цифра" поможет сделать перевозки более безопасными, удобными и доступными. Фото: РИА Новости Дмитрий Медведев напомнил, что "цифра" поможет сделать перевозки более безопасными, удобными и доступными. Фото: РИА Новости
Дмитрий Медведев напомнил, что "цифра" поможет сделать перевозки более безопасными, удобными и доступными. Фото: РИА Новости

В пятницу на совещании у главы правительства обсуждали будущее транспортного комплекса в связи с активным внедрением в него цифровых технологий. Уже сейчас с их помощью можно, например, покупать электронные билеты, проходить онлайн-регистрацию на рейсы, пользоваться системами навигации и через приложение в телефоне вызывать такси. "Скоро, вполне вероятно, обыденными станут и беспилотный транспорт, и интеллектуальные системы управления транспортными потоками, и "умные" дороги, которые самостоятельно способны отслеживать, например, те же самые нелегальные перевозки, и многое другое, что еще совсем недавно и даже сегодня кажется фантастикой или полуфантастикой", - заглянул премьер в будущее.

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Сложно было когда-то предположить, что беспилотным летательным аппаратам найдется применение в сельском хозяйстве и строительстве. Сферы их использования будут расширяться, как и сам парк беспилотников. Важно, чтобы этот рост не был абсолютно неконтролируемым, чтобы полеты были безопасны для людей и инфраструктуры, указал Медведев. "Для этого нужна система их мониторинга и, конечно, специалисты, которые будут обеспечивать их работу, имею в виду работу, направленную на позитивные цели, - в сельском хозяйстве, в стройках", - добавил глава кабинета министров.

Во ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения в РФ" считают необходимым создать единую систему контроля беспилотных авиационных систем путем формирования единого оператора на основе государственно-частного партнерства за счет собственных средств госкорпорации и за счет привлечения инвестиций и инфраструктуры инвесторов. Глава госкорпорации Игорь Моисеенко заверил, что у его предприятия, выступающего в роли национального провайдера аэронавигационного обслуживания в РФ, есть и интеллектуальные, и финансовые возможности. Есть даже профильное учебное заведение, где можно готовить персонал. В то же время в стране работают частные фирмы, располагающие техническими возможностями для построения единого процесса наблюдения за дронами.

Полностью цифровыми должны стать грузоперевозки, заявил Дмитрий Медведев: "Бумажные накладные, декларации точно должны уйти в прошлое. Оплата пошлины, оформление таможенных документов также должны быть электронными. В значительной степени они уже во многих местах стали таковыми". "Цифра" должна дать возможности для выбора оптимальных способов доставки грузов, планирования маршрутов в зависимости от загрузки дорог, отслеживания местонахождения и состояния грузов. В пассажирские перевозки технологии тоже активно внедряются. "Есть предложение по внедрению единого билета и расширению программ лояльности для пассажиров", - сказал глава правительства. Он поручил внедрять цифровые решения для людей с ограничениями по здоровью, которым они могут быть особенно полезны.

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Минтранс выделил ряд ключевых направлений, на которых сосредоточат усилия в области цифровой трансформации транспорта. "Первое. Оптимизация мультимодальных грузовых перевозок, создание платформенных решений для выполнения бесшовных перевозок, быстрое и качественное оформление грузов, в том числе в трансграничном сообщении, их сопровождение на всех этапах перевозки с использованием систем прослеживаемости и электронных товарно-транспортных документов", - рассказал министр Евгений Дитрих. Второе направление - организация мультимодальных пассажирских перевозок. "Для пассажира мы должны стереть границы между разными видами транспорта и обеспечить возможность добраться от двери до двери по оптимальному маршруту с гарантированным уровнем комфорта и безопасности", - считает глава минтранса.

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