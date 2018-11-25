Иные события, происходящие на Украине, но не обсуждаемые в российских ток-шоу, объясняют происходящее в этой стране лучше большинства экспертов. Например, в дни празднования начала государственного переворота стало известно, что некий Леонид Кайда - благообразный пенсионер из Запорожья - был по решению суда принудительно помещен в психиатрическую лечебницу.

Этот человек пять лет назад стал живым символом "святого майдана" и постоянно попадал в сюжеты украинских и западных СМИ, создававших новую украинскую мифологию. Его называли "дворником майдана": седобородый старик в белом халате мыл памятники на площади Независимости, закопченные дымом от горящих шин, и, вместе с боевиками, часто попадал в кадр. Кайда всем сердцем поддерживал государственный переворот, и стал одним из последних активистов, покинувших палаточный городок уже летом 2014 года. В "новой украинской действительности", которая должна была стать счастливой и правильной, "дворник майдана" себя не нашел и, забытый единомышленниками и западными журналистами, стал телефонным террористом: регулярно сообщал полиции о минировании стратегических объектов, пока наконец-то был задержан. Итог известен: врачи поставили ему диагноз - шизофрения, а суд оградил общество от этого "революционера".

Личная трагедия украинского пенсионера, которую он сам скорее всего не осознает, символична сверх меры: Кайда боролся за все хорошее, но в итоге сошел с ума. Читая сегодня воспоминания к дате от деятельных, но рядовых участников тех событий, не покидает ощущение, что они пятый год бредят: в их картине мира и сознании по-прежнему ведется борьба с наследием предпоследнего президента и олигархами, просвещенная Европа постоянно протягивает Киеву руку помощи. Однако "злокозненная" Россия не дает ее пожать. И если бы не эти вопросы географии, всеобщее украинское счастье наступило бы еще позавчера, достаточно было только еще раз собраться вместе и объявить о своем стремлении к счастью.

Майдан продолжает будоражить мозг определенной и пока еще определяющей курс и доктрину части украинских граждан и большинства людей, которые в силу ошибок продолжают олицетворять в СМИ и социальных сетях Украину. На "идеях майдана" они продолжают строить для себя новую мифическую страну, не осознавая, что само слово "майдан" - это своего рода антоним государству.

Тем забавней наблюдать за телодвижениями нынешнего руководства Украины, пытающегося строить государство в условиях вечного майдана - перманентной украинской революции, о которой по-прежнему так много говорят местные националисты.

Леонид Кайда в телевизионных сюжетах олицетворял украинский народ. Вместе с боевиками "Правого сектора" (запрещенная в России экстремистская организация), активистами и радетелями за европейское будущее, творческой интеллигенцией и деклассированными элементами, которым просто нашлось место в палаточном городке пять лет назад.

Тем забавней наблюдать за телодвижениями нынешнего руководства Украины, пытающегося строить государство в условиях вечного майдана - перманентной украинской революции

С тех пор эта сиюминутная общность распалась. Сами собой маргинализировались адепты "европейских ценностей" - в парламенте они представлены единичными мандатами, но по-прежнему поддерживаются западными посольствами и фондами. Борцы с олигархами спонсируются противоборствующими олигархическим группировками, широко представленными в исполнительной и законодательной ветвях власти, и не испытывают угрызений совести. Над этими социальными прослойками царят неонацисты - единственные выгодоприобретатели "святого майдана", организаторы официально объявленной на Украине, но не признанной никем в мире войны с Россией.

Пятилетие начала государственного переворота, инициированного, напомним, борцами за ассоциацию с ЕС, в этом году на Украине фактически не отмечалось: безразмерный, вмещавший когда-то миллионы и миллиарды человек майдан в этом году в знаменательную дату почтили несколько десятков человек. От симфонии прекраснодушных и общечеловеческих идей осталось только соло русофобии и нацизма, которые были слышны и пять лет назад. Украинские СМИ и политики продолжают рассказывать о блестящих перспективах, которые откроются в результате антироссийских санкций; церковной автокефалии; введения визового режима с Россией; силового захвата Донбасса; всеобщего обязательного перехода на украинский язык и прочих не высказанных прямо, но подразумевавшихся на майдане идей.

Все перечисленное - рецепты скорого благосостояния украинцев и "величия" государства Украина. Любые критические комментарии гасятся не убиваемым доводом - бесконечно плохо быть не может. Как правило, его используют люди старшего поколения, поверяющие свое настоящие с ужасным советским прошлым. Хотя из этого прошлого и передач "Международная панорама" следует, что иные государства могут умирать вечно - Сальвадор, Гватемала, Гаити и прочие страны, пережившие в свое время национальные революции, тому хороший пример.

Странно, что запорожский пенсионер Леонид Кайда оказался в психиатрической лечебнице только сейчас. Странно, что он вообще в ней оказался. В нынешней Украине перед ним открывались сияющие перспективы - от депутатства до президентства. Наверное, ему просто не повезло...