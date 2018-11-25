Екатерина Лагно впервые в карьере стала вице-чемпионкой мира

Новости

В Москве "рухнул" крупный оператор связи 23:00
В Иране около 120 человек пострадали в результате землетрясения 22:57
В Воркуте прошли гонки на оленьих упряжках 22:49
Кудрин назвал "Роскосмос" рекордсменом по финансовым нарушениям в РФ 22:48
В Петербурге отметили юбилей театра "Буфф" 22:24
Эверест детского "Евровидения" покорила юная вокалистка из Польши 22:17
На западе Ирана произошли два землетрясения, 70 человек пострадали 21:55
Кононов: По окончании сезона вижу "Спартак" на первом месте 21:32
Лунгин экранизирует роман Гинзбург о сталинских лагерях 21:21
Пушков: Приказ для провокации Киева на Черном море отдал Порошенко 21:03
Матч финала Кубка Либертадорес снова перенесен 20:51
Трамп похвалил себя и назвал своей заслугой падение цен на нефть 20:44
Косачев назвал ситуацию вокруг химатаки на Алеппо "показательной" 20:41
Специалисты российских войск РХБЗ ведут мониторинг ситуации в Алеппо 20:40
Под Уфой на трассе столкнулись десять автомобилей 19:49
В Госдуме связали провокацию в Черном море со встречей Путина с Трампом 19:39
Самый крупный пожар за всю историю штата локализовали в Калифорнии 19:26
В Томской области загорелся мебельный цех 19:20
Новый Nissan X-Trail: Как изменился самый популярный кроссовер мира 19:01
Раненная в Махачкале певица Омарасхабова в реанимации 18:50
Не менее 14 человек погибли в результате авиаудара коалиции в Сирии 18:17
Сборная Хорватии выиграла Кубок Дэвиса 18:07
Владельцы авто с еврономерами перекрыли пункты пропуска Украины и Польши 17:52
Су-25 и Ка-52 патрулируют Керченский пролив из-за действий ВМС Украины 17:50
Аксенов рассказал, кто стоит за провокацией ВМС Украины 17:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если в магазине сказали, что ваша банкнота - фальшивка
Что делать, если в магазине сказали, что ваша банкнота - фальшивка
Викторина: Что вы знаете об авторе "Незнайки"?
Викторина: Что вы знаете об авторе "Незнайки"?
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
25.11.2018 22:32
Рубрика: Спорт

Шагнула в ферзи

Екатерина Лагно впервые в карьере стала вице-чемпионкой мира
Текст: Павел Петровский
Российская газета - Федеральный выпуск №7728 (265)
Накануне в Ханты-Мансийске завершился чемпионат мира по шахматам среди женщин по нокаут-системе. Сильнейшей на планете стала рейтинг-фаворит турнира, китаянка Цзюй Вэньцзюнь. В финальном матче представительница Поднебесной в упорной борьбе на тай-брейке переиграла россиянку Екатерину Лагно - 5:3.

Интересный факт - Вэньзцюнь стала первой чемпионкой мира, сумевшей защитить титул.

Но и для Екатерины Лагно турнир можно назвать успешным. Титул вице-чемпионки мира стал первым в карьере Лагно, и она вместе с Александрой Костенюк и Марией Музычук отобралась в турнир претенденток, который состоится в первой половине 2019 года.

Год назад Екатерина Лагно выиграла в составе сборной России "золото"на командном ЧМ в Югре. В этом году - новый успех! Фото: РИА Новости

На торжественной церемонии закрытия чемпионата присутствовали губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова, заместитель министра спорта Российской Федерации Сергей Косилов, президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович и президент Российской шахматной федерации Андрей Филатов.

"От лица Международной шахматной федерации поздравляю всех вас с блестяще проведенным чемпионатом мира по шахматам среди женщин. Для меня это первый чемпионат мира в роли президента ФИДЕ. Не знаю, кто волновался больше - я или участницы соревнований. Но мы подошли к финишу, и я поздравляю всех, кто был частью этого замечательного события. И, конечно, спасибо каждой участнице. Все боролись так, как были подготовлены, все играли с душой и добились отличных спортивных результатов. Честно говоря, за проигравших даже не обидно, потому что это высочайший уровень шахмат - это чемпионат мира. Я не только президент ФИДЕ, но и болельщик. В качестве болельщика России я поздравляю Александру Костенюк и Екатерину Лагно с отличным результатом. Как любитель шахмат, как президент ФИДЕ, я поздравляю чемпионку мира Цзюй Вэньцзюнь с победой, с тем, что вы отстояли звание чемпионки", - обратился к участницам и зрителям Аркадий Дворкович.

В 2019 году в Ханты-Мансийске пройдет Кубок мира с участием сильнейших гроссмейстеров мира, а в 2020 году Югра примет Всемирную шахматную олимпиаду

В свою очередь, шестой президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов признался корреспонденту "РГ", что, на его взгляд, спортсменка из Поднебесной выиграла за счет опыта.

"С одной стороны, дома и родные стены помогают, в Ханты-Мансийске Катя неоднократно выступала. Но все-таки она уступила опыту, китаянка, очевидно, лучше подготовилась. Хотя Лагно имела все шансы выиграть - как, кстати, и Сергей Карякин два года назад в матче за мировую шахматную корону. После восьмой партии против Магнуса Карлсена он вполне мог стать чемпионом мира. Но, как говорится, у Бога случайностей не бывает. Чуть больше везения Кате, и она бы выиграла турнир", - сказал Илюмжинов.

Фото: РИА Новости
Аркадий Дворкович: Шахматы должны быть частью школьной программы

Также экс-руководитель ФИДЕ подчеркнул, что Ханты-Мансийск в очередной раз провел крупнейший международный шахматный турнир на высочайшем уровне.

"Хотел бы выразить благодарность губернатору Ханты-Мансийского автономного округа Наталье Владимировне Комаровой. Ханты-Мансийск стал центром развития не только российских, но и мировых шахмат, - напомнил Илюмжинов. - Там реализуется программа "шахматы в школах", это одно из немногих мест, где построена шахматная академия. Ханты-Мансийск был также столицей Шахматной олимпиады в 2010 году и готовится принять ее вновь в 2020 году. К тому же в 2019 году в Югре пройдет Кубок мира".

К слову, организация чемпионата мира в Ханты-Мансийске была высоко оценена Министерством спорта РФ и Международной шахматной федерацией (ФИДЕ).

Об этом заявил исполнительный директор оргкомитета ЧМ Валерий Радченко:

- Завершился очень яркий шахматный турнир, накал страстей был на каждом этапе чемпионата мира, но финал был еще более интригующий. После турнира в Ханты-Мансийске шахматная королева будет определяться уже по иной схеме. Вдвойне приятно, что именно нам досталось право его проведения. Мы получили достаточно лестные отзывы в свой адрес со стороны многих участниц и руководителей Международной шахматной федерации, Российской шахматной федерации, а также Министерства спорта РФ. Конечно, возникали небольшие трудности, но Ханты-Мансийск смог вновь доказать, что способен проводить международные шахматные турниры на самом высоком уровне!

Спорт Шахматы
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Косачев прокомментировал украинскую провокацию в Керченском проливе
Лыжник Большунов выиграл второе "золото" на этапе Кубка мира
Макрон назвал "позором" столкновения протестующих с полицией во Франции
Евгения Медведева: Не ожидала такого негатива в свой адрес
Эмир Дубая оплатил счета за лечение умершей российской туристки