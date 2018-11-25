Эксперты рассказали, зачем нужно проходить онкоскрининги

Ежегодно в России от онкологических заболеваний умирает около 300 тысяч человек. Одна из основных причин смертности - поздняя диагностика заболевания. Как стимулировать пациентов пройти обследование при отсутствии клинических симптомов, какую роль в этом вопросе должны играть врачи общей практики, а какую - государство, обсуждали эксперты на пресс-конференции по Всероссийскому социальному проекту "Онконастороженность: своевременная диагностика - успех в лечении. Результаты 2018 года и планы на 2019 год", которая прошла в пресс-центре "Российской газеты".

По прогнозам, заболеваемость онкологией во всем мире будет только расти. Поэтому задача государства - помочь онкологическим больным жить долгой, активной жизнью. Для этого в нашей стране создано достаточно условий: есть и передовые медицинские центры, и квалифицированные специалисты, постоянно появляются современные лекарственные препараты. Однако все это не будет эффективно без одного условия - пациент должен прийти к врачу на ранней стадии заболевания, а лучше пройти скрининг на предрасположенность к онкопатологиям. Только так можно либо полностью победить болезнь, либо продлить жизнь на многие десятилетия.

"Основная проблема заключается в том, что люди не идут к врачу - боятся, - говорит директор НИИ Организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения Москвы Давид Мелик-Гусейнов. - Поэтому задача государства - заставить человека задуматься о своем здоровье, побудить его пойти к врачу, и пройти ранний онкоскрининг".