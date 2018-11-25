Эмир Дубая помог дочери погибшей в ОАЭ россиянке

Правительство Дубая оказало финансовую помощь россиянке, у которой во время отдыха на территории Объединенных Арабских Эмиратов возникли проблемы.

Наталья Попова вместе с дочерью и внуками приехала в Дубай в октябре. Пожилая женщина внезапно почувствовала себя плохо. Ее отвезли в частную клинику, где диагностировали разрыв аорты, и в срочном порядке прооперировали, однако женщина умерла от осложнений.

Дочери скончавшейся туристки - Анастасии Поповой - клиника выставила счет в размере 228 тысяч долларов. Эмир Дубая Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум объявил, что все расходы, включая оплату репатриации тела, возьмет на себя, сообщает агентство "Интерфакс".