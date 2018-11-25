Евгения Медведева: Не ожидала такого негатива в свой адрес

Российская фигуристка Евгения Медведева не сумела пробиться в финал Гран-при. На решающем этапе серии во Франции двукратная чемпионка мира, двукратный серебряный призер Олимпийских игр набрала по сумме двух программ 192,81 балла и стала четвертой - этого оказалось недостаточно, чтобы она квалифицировалась в финал.

После проката в беседе с журналистам Евгения не стала увиливать от неприятных вопросов и признала, что такой результат - следствие ее собственных ошибок. Она не скрывала, что ей сейчас непросто, но к неудачам она готова. Вместе с тем, Медведева отметила, что к ней приковано большое внимание, и она ощущает сильное давление. Спортсменка призналась, что не ожидала большого количества негативных отзывов

"Я была готова к осуждениям и наговорам, разговорам о том, хорошая я или плохая. Но такого количества негатива я не ждала, - сказала Медведева. - Надо научиться с этим жить. Сейчас мне легче, со мной мои близкие и друзья. Однако отгородиться от всего невозможно, надо просто привыкнуть".