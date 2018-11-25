Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем заключительного этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Абу-Даби.

Хэмилтон, досрочно завоевавший свой пятый титул, выиграл уже 11-ю гонку в сезоне. Вторым в Абу-Даби финишировал немец Себастьян Феттель ("Феррари"), замкнул тройку лидеров голландец Макс Ферстаппен ("Ред Булл").

Россиянин Сергей Сироткин, выступающий за "Уильямс", стал последним среди тех, кто добрался до финиша. Он занял 15-ю строчку.

Последнюю гонку в карьере в "Формуле-1" провел двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо. Испанец стал 11-м. О решении уйти из "королевских гонок" Алонсо объявил еще в середине августа. При этом он не исключил, что в будущем может вернуться.

Добавим, что следующий сезон "Формулы-1" стартует этапом в Австралии (15-17 марта).