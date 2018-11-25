Новости

В Хакасии спасатели разыскивают четырех пропавших туристов 10:27
Эмир Дубая оплатил лечение туристки из Тамбова 10:19
Постпред России при ЕС предрек Терезе Мэй "невеселое Рождество" 10:18
В результате газовой атаки на Алеппо пострадали 73 человека 10:03
На Кубани иномарка врезалась в локомотив пассажирского поезда 09:55
"Монако" прервал неудачную серию в чемпионате Франции, победив "Кан" 09:52
Хоккеист "Виннипега" Патрик Лайне повторил достижение Уэйна Гретцки 09:41
Боксер Бивол в третий раз защитил титул чемпиона мира по версии WBA 09:40
В предгорьях Кубани произошло два землетрясения 09:38
Лебедев оценил на четверку свой поединок с Уилсоном 09:33
ФСИН создала новые места в колониях для бывших правоохранителей 09:17
Тереза Мэй обратилась к нации с просьбой поддержать ее 09:08
МВФ предоставит Украине кредит сроком на 14 месяцев 08:43
Беспилотник ВВС США несколько часов вел разведку у границ России 08:30
Курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на 4,5 км 08:27
Эмир Дубая помог дочери погибшей в ОАЭ россиянке 08:14
Видео: Застрявшие в Китае российские туристы обратились к президенту 07:25
В США был побит рекорд по интернет-продажам в "черную пятницу" 06:35
Российские военные химики прибыли в обстрелянный боевиками Алеппо 05:12
На Камчатке зафиксировано землетрясение магнитудой 4,2 04:31
Во Вьетнаме россиянка получила 18 лет тюрьмы за посылку с наркотиками 03:53
В Алабаме полицейские по ошибке застрелили не того парня 02:24
Власти Алеппо сообщили о 50 пострадавших при обстреле города 01:39
Террористы обстреляли Алеппо хлором: пострадали не менее 37 человек 00:35
"Собибор" Хабенского выйдет в прокат в США 00:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если в магазине сказали, что ваша банкнота - фальшивка
Что делать, если в магазине сказали, что ваша банкнота - фальшивка
Викторина: Что вы знаете об авторе "Незнайки"?
Викторина: Что вы знаете об авторе "Незнайки"?
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
25.11.2018 09:41
Рубрика: Спорт

Хоккеист "Виннипега" Патрик Лайне повторил достижение Уэйна Гретцки

Текст: Данила Жиляев

Минувшей ночью в Национальной хоккейной лиге состоялись очередные матчи регулярного чемпионата. Самая результативная игра прошла в Сент-Луисе, где местные "блюзмены" уступили "Виннипегу" 4:8.

Героем встречи стал нападающий гостей Патрик Лайне -  он забросил пять шайб. Это позволило ему повторить сразу несколько достижений. В частности, он сравнялся с россиянином Алексеем Ковалевым по количеству хет-триков за месяц - для Лайне игра с "Сент-Луисом" стала третьей за последний месяц, где он забросил минимум три шайбы.

Кроме того, Патрик повторил рекорд легендарного Уэйна Гретци, став всего третьим хоккеистом в истории лиги, кому удалось оформить пента-трик в возрасте младше 21 года. Кроме Гретцки это также удавалось Дону Мердоку. Помимо этого, нельзя не отметить, что Лайне стал лишь третьим с сезона-1997/98, кому в принципе удавалось забросить пять шайб за матч.

Фото: Михаил Мокрушин/РИА Новости
Александр Якушев включен в Зал хоккейной славы

Возвращаясь непосредственно к встрече "Сент-Луиса" и "Виннипега", отметим, что в составе хозяев шайбой отметился Владимир Тарасенко - его команде, впрочем, это ничуть не помогло. Но, по крайней мере, россиянин прервал 10-матчевую безголевую серию, забросив свою седьмую шайбу в сезоне.

Провели свои матчи и другие российские хоккеисты. Гол Александра Овечкина помог "Вашингтону" победить на выезде "Рейнджерс" 5:3. Лидер "Питтсбурга" Евгений Малкин отметился результативной передачей в победном матче с "Коламбусом" - 4:2. А безголевая серия форварда "Коламбуса" Артемия Панарина продлилась до 12 матчей.

Два ассистентских балла заработал нападающий "Далласа" Александр Радулов. Однако это не принесло "звездам" успеха - в гостях они проиграли "Колорадо" 2:3. А форвард "Лос-Анджелеса" Илья Ковальчук провел очередной неудачный матч, усугубив свой и без того большой отрицательный коэффициент полезности, который теперь составляет "-13". Его команда в этот раз уступила "Ванкуверу" 2:4.

Гол Малкина помог "Питтсбургу" крупно обыграть "Даллас"
Овечкин поднялся в рейтинге НХЛ
Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В результате газовой атаки на Алеппо пострадали 73 человека
Беспилотник ВВС США несколько часов вел разведку у границ России
МВФ предоставит Украине кредит сроком на 14 месяцев
Эмир Дубая помог дочери погибшей в ОАЭ россиянке
Эксперты назвали главные риски для экономики России в 2019 году