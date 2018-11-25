Хоккеист "Виннипега" Патрик Лайне повторил достижение Уэйна Гретцки

Минувшей ночью в Национальной хоккейной лиге состоялись очередные матчи регулярного чемпионата. Самая результативная игра прошла в Сент-Луисе, где местные "блюзмены" уступили "Виннипегу" 4:8.

Героем встречи стал нападающий гостей Патрик Лайне - он забросил пять шайб. Это позволило ему повторить сразу несколько достижений. В частности, он сравнялся с россиянином Алексеем Ковалевым по количеству хет-триков за месяц - для Лайне игра с "Сент-Луисом" стала третьей за последний месяц, где он забросил минимум три шайбы.

Кроме того, Патрик повторил рекорд легендарного Уэйна Гретци, став всего третьим хоккеистом в истории лиги, кому удалось оформить пента-трик в возрасте младше 21 года. Кроме Гретцки это также удавалось Дону Мердоку. Помимо этого, нельзя не отметить, что Лайне стал лишь третьим с сезона-1997/98, кому в принципе удавалось забросить пять шайб за матч.

Возвращаясь непосредственно к встрече "Сент-Луиса" и "Виннипега", отметим, что в составе хозяев шайбой отметился Владимир Тарасенко - его команде, впрочем, это ничуть не помогло. Но, по крайней мере, россиянин прервал 10-матчевую безголевую серию, забросив свою седьмую шайбу в сезоне.

Провели свои матчи и другие российские хоккеисты. Гол Александра Овечкина помог "Вашингтону" победить на выезде "Рейнджерс" 5:3. Лидер "Питтсбурга" Евгений Малкин отметился результативной передачей в победном матче с "Коламбусом" - 4:2. А безголевая серия форварда "Коламбуса" Артемия Панарина продлилась до 12 матчей.

Два ассистентских балла заработал нападающий "Далласа" Александр Радулов. Однако это не принесло "звездам" успеха - в гостях они проиграли "Колорадо" 2:3. А форвард "Лос-Анджелеса" Илья Ковальчук провел очередной неудачный матч, усугубив свой и без того большой отрицательный коэффициент полезности, который теперь составляет "-13". Его команда в этот раз уступила "Ванкуверу" 2:4.