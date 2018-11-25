Менять правила игры в футбол - исключительная компетенция Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB). В эту структуру, которая была создана в 1886 году и признана ФИФА "гарантом правил" в 1906 году, входят четыре представителя родоначальников игры: футбольные ассоциации Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, а также четыре представителя ФИФА.

Накануне в Глазго члены IFAB обсудили возможность внесения ряда очередных изменений в правила футбола.

О чем идет речь? Планируется, что с будущего года игроки, которых заменяют, должны покинуть поле, пройдя через ближайшую боковую или лицевую линию.

Далее - вратари смогут оставлять на линии ворот одну ногу во время исполнения пенальти. На данный момент, согласно правилам, на линии должны находиться обе ноги. Команды могут получить желтые или даже красные карточки за неподобающее поведение официальных лиц. Также при свободном ударе можно будет разыгрывать мяч в пределах штрафной площадки. Кроме того, принято решение о том, в каких случаях при попадании мяча в штрафной площади в руку будет назначаться пенальти.

Окончательное решение по всем изменениям будет принято на заседании организации 2 марта 2019 года. А уже с 1 июня будущего года новые правила вступят в силу.

Не отстает от членов IFAB и глава ФИФА Джанни Инфантино. Его стараниями Международная федерация футбола планирует создать два новых турнира, которые в перспективе заменят Кубок конфедераций и клубный чемпионат мира.

Инфантино предлагает с мая 2019 года изменить формат клубного чемпионата мира. Он считает, что целесообразнее проводить соревнование раз в четыре года вместо Кубка конфедераций. Обговаривается также вариант с увеличением числа участников с шести до 24. По словам главы ФИФА, проект поддерживается серьезной группой инвесторов. Они готовы потратить более 25 миллиардов долларов на 12-летний цикл начиная с 2021 года.

С июня 2019 года команды могут быть наказаны карточками за неподобающее поведение официальных лиц

Также Инфантино предлагает создать Лигу мира. Она предусматривает участие восьми лучших национальных сборных планеты и будет проводиться раз в два года. Правда, инициатива президента ФИФА была воспринята неоднозначно. К примеру, организация World Leagues Forum, включающая в себя 38 профессиональных лиг, в том числе английскую, немецкую и испанскую, выступила против этих реформ.

Но Инфантино обещает, что не будет останавливаться и обязательно продолжит реформы уже после переизбрания на пост главы ФИФА. Выборы в Международной федерации футбола пройдут в Париже 5 июня 2019 года. Инфантино успел заручился поддержкой Конфедерации футбола Океании, а также Африканской конфедерации футбола и Российского футбольного союза.

Как менялись правила игры?

В 1863 году Английской футбольной ассоциацией были приняты первые правила игры, основанные на придуманных ранее в Кембриджском университете положениях игры.

В 1872 году введены угловые удары.

До 1878 года судьи не имели в своем арсенале свистка. Революция произошла 10 июля 1878 года в результате курьеза. Судить один из матчей был назначен полицейский. Когда на поле вдруг началась драка, "коп" воспользовался более привычным ему свистком.

В 1891 году на воротах появилась сетка.

В 1968 году разрешены две замены игроков. Позже стало возможным менять трех футболистов.

В 1970 году на чемпионате мира в Мексике введены желтые и красные карточки.

С 1991 года две желтые карточки автоматически превращаются в красную.

С 2009 года любой игрок, покинувший поле по каким-либо причинам без разрешения судьи, продолжает официально находиться на поле, то есть именно по нему выстраивается линия офсайда.

2012 год - появление электронной фиксации гола (пробный турнир - клубный ЧМ).

2016 год - разрешение видеоповторов при принятии решений в спорных и ключевых ситуациях.

С 2018 года ФИФА приняла решение ввести четвертую замену в матчах плей-офф чемпионата мира, если игра переходит в дополнительное время.