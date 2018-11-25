К 2023 году Китай построит систему раннего предупреждения о землетрясениях на всей территории страны, заявил заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Чжэн Гогуан.

Завершено тестирование системы предупреждения о землетрясениях для высокоскоростных поездов. Ожидается, что система будет обслуживать всю высокоскоростную железнодорожную сеть страны. Она была одобрена центральными органами власти в начале прошлого года. В нее войдут более 15 тысяч наблюдательных станций по всей стране стоимостью около 1,9 миллиарда юаней (274 миллиона долларов).