Китай приложит максимум усилий в области усовершенствования интернет-инфраструктуры, цифровой экономики и безопасности киберпространства ради благополучия людей во всем мире.

"Страна увеличит инвестиционную и технологическую поддержку интернет-инфраструктуры, включая подводные и трансграничные наземные оптические кабели, - сказал член Политбюро ЦК КПК и глава отдела пропаганды ЦК КПК Хуан Куньмин на пятой Всемирной интернет-конференции, которая состоялась 7 ноября в Учжэне, провинция Чжэцзян. - Мы стремимся создать новое киберпространство, которое связано со всем миром и чье развитие может принести больше преимуществ людям во всех странах".

По его словам, будет предпринята попытка интегрировать искусственный интеллект, большие данные, квантовую информацию и другие передовые технологии с другими отраслями экономики. В стимулировании экономического роста страны цифровая экономика играет все более важную роль. Технологии мобильных платежей и в целом стремительное развитие цифровизации двигают вперед сектора здравоохранения, образования и развлечений. По данным Национального бюро статистики, цифровая экономика Китая в прошлом году дала 32,9 процента от ВВП страны - 27,2 триллиона юаней (3,93 триллиона долларов), что на 2,6 процента больше по сравнению с предыдущим годом. "Мы планируем поддерживать различные интернет-инновации и увеличивать поддержку средних и малых инновационных предприятий на ранних этапах их развития, чтобы придать новый импульс цифровой экономике", - сказал Хуан Куньмин.

Китайское правительство уделяет большое внимание безопасности киберпространства

Над рядом трансграничных сетевых инфраструктурных проектов работают телекоммуникационные компании страны. Речь идет прежде всего о кабельной системе Азия - Африка - Европа-1. Эта подводная система протяженностью 25 тысяч километров, связывающая Азию, Африку и Европу, была сдана в эксплуатацию в прошлом году. Ключевым участником проекта является Китайская объединенная сетевая коммуникационная группа (China United Network Communications Group, сокращенно China Unicom), второй по величине телекоммуникационный оператор страны. По словам представителей компании, крупнейшая в мире подводная кабельная система строилась более десяти лет и обеспечит интернет с наименьшим количеством задержек среди десятков стран и регионов в Азии и Европе. На конференции господин Хуан Куньмин также призвал к глобальному доверию и сотрудничеству для дальнейшего развития киберпространства и обеспечения глобальной сетевой безопасности.

Исполнительный директор российской компании "Лаборатория Касперского" Евгений Касперский высоко ценит усилия Китая в сфере безопасности киберпространства. "Китай как один из крупнейших в мире IT-рынков может похвастать огромным объемом данных. Китайское правительство уделяет большое внимание безопасности киберпространства и защите ключевой информационной инфраструктуры. Это чрезвычайно важно, поскольку интернет становится жизненно важной инфраструктурой", - сказал он.