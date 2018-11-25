16 октября Китай опубликовал план превращения острова Хайнань в зону свободной торговли.

Существенно упрощен доступ туда для иностранных компаний и процедур торговли, чтобы создать шлюз для прохода к Тихому и Индийскому океанам. Хайнаньская экспериментальная зона свободной торговли, утвержденная Государственным советом, будет охватывать весь остров. Правительство планирует превратить остров в международный туристический и торговый центр и предложить услуги и поддержку для развития инициативы "Один пояс, один путь" и других национальных стратегий.