"Ключевые испытания лайнера МС-21 впереди"

Президент "Гражданских самолетов Сухого" Александр Рубцов в интервью "Российской газете" рассказал о том, на каком этапе находится проект создания нового российского среднемагистрального лайнера МС-21.

"Сейчас МС-21 проходит разные стадии испытаний, - сообщил Рубцов. - Все более-менее нормально, отставание от графика незначительное - буквально несколько недель. Но ключевые испытания все впереди. Сейчас идут тесты на сваливание. Впереди оценка технических характеристик машины, ВПК - взлетно-посадочных характеристик, испытания в различных климатических условиях - зимой, летом, испытания на влажной полосе, на ледяной полосе, обледенения естественные... Много еще всего - несколько сот полетов надо сделать".

Когда планируется его сертификация?

Александр Рубцов: По графику - 2020-й. И на сегодняшний день пока нет опасений, что мы сильно выйдем за 20-й год.

А публичная презентация будет уже в следующем году?

Александр Рубцов: Машина с интерьером будет сделана зимой, интерьер уже приехал, монтируется. Думаю, что к весне появится машина с интерьером, после чего мы ее презентуем.

Полный текст интервью читайте в завтрашнем номере "Российской газеты"