Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал украинскую провокацию в Керченском проливе.

По мнению сенатора, ВМС Украины преследуют единственную цель - вынудить Россию пресечь их действия, выдав ее поведение за агрессию. "С военной точки абсолютно бессмысленная затея. С политической - увы, весьма перспективная, ведь к попу не ходи и НАТО, и Евросоюз опять станут стеной за киевскими провокаторами, что бы ни происходило и что ни произойдет", - написал Косачев в Facebook. Он отметил, что Россия не дрогнет и выдержит любые удары, что бы ни произошло.

Украинские президентские и парламентские выборы не могут держать в заложниках всю Европу, уверен парламентарий. Рано или поздно киевская истерия сойдет на нет, считает он.

Крым стал кульминацией кризиса недоверия между Россией и Западом, заявил глава международного комитета Совфеда. "Мы вынужденно и осознанно сделали ради защиты прав людей то, что должны были бы по собственной инициативе (это же базовые ценности!) сделать либо вы, на Западе, либо мы, с российской стороны, вместе с вами на Западе - ведь по идее наши ценности совпадают. И они, эти ценности, отрицают махровый национализм, захвативший власть в Киеве", - заявил Косачев.

Напомним, что три корабля ВМС Украины неправомерно пересекли госграницу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и движутся из Черного моря к Керченскому проливу. Как отметили в погрануправлении, на данный момент заявки на проход кораблей в Керченском проливе не поданы, в график прохода корабли не включены. При этом корабли опасно маневрируют, не подчиняются законным требованиям российских властей.

В настоящий момент все три украинских судна легли в дрейф примерно в трех морских милях(около 5,5 км) от Крымского моста.