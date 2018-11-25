Кудрин назвал "Роскосмос" рекордсменом по финансовым нарушениям в РФ

Государственная корпорация "Роскосмос" является рекордсменом по выявленным финансовым нарушением среди всех бюджетных структур. Об этом заявил руководитель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

"Большие проблемы у нас с "Роскосмосом", - приводит его слова в эфире телеканала "Россия-1" РИА Новости.

Кудрин пояснил, что речь идет о самых разнообразных нарушениях. "Там есть просто нерациональные траты, нарушения дисциплины всевозможные. Неправильно проводятся процедуры закупок, завышены цены, и цены космические".

По его данным, большие суммы "омертвлены", будучи направленными на недостроенные или простаивающие объекты, а также не используются, оставаясь на счетах.

"Ну а кроме того, несколько миллиардов утрачено - то есть, по сути, своровано - и сейчас идут расследования", - заявил Кудрин, назвав "Роскосмос" рекордсменом по масштабу нарушений.

Итоговую сумму финансовых нарушений в России за 2018 год еще не подвели, но в 2017-м, по словам главы Счетной палаты, был выявлен ущерб на 1,8 трлн рублей. Наказанными оказались всего 130 чиновников, которым пришлось уплатить в казну штрафы примерно на 20 млн рублей. Всего в казну вернулось примерно 18 млрд рублей.