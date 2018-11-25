Как начало гонений на священников и монахов восприняли в Русской православной церкви принятое на днях решение Минюста Украины об отмене передачи зданий Почаевской лавры канонической Украинской православной церкви.

Свято-Успенская Почаевская лавра - святыня мирового православия, находится в Тернопольской области Украины. По преданию, первый монастырь здесь был основан около 1240-1241 годов монахами Киево-Печерской лавры, которые бежали сюда после разорения Киева ханом Батыем. Но первое документальное упоминание о храме Успения Богоматери в Почаеве относится к 1527 году. Мужской монастырь был основан здесь в 1597 году. Земли обители находились в составе Речи Посполитой, одно время монастырь принадлежал униатам. В конце XVIII века земли обители вошли в состав Российской империи. В 1833 году монастырь получил статус лавры. С 1990 года обитель находится в юрисдикции канонической Украинской православной церкви. 17 июля 2003 года распоряжением Кабинета министров Украины постройки лавры были переданы в бесплатное пользование Украинской православной церкви на 49 лет. Наместником обители с 1996 года является митрополит Почаевский Владимир (Мороз), викарий Киевской епархии. Фото: Depositphotos.com

По словам заместителя председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерея Николая Балашова, это знак того, что украинские политики уже не стесняются в средствах, стремясь "загнать" верующих в новую церковную организацию, создаваемую далекими от веры людьми с сиюминутными политическими целями.

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда также посчитал попытки пересмотреть статус Почаевской лавры давлением на каноническую православную церковь Украины..

"Многие годы правовые основания владения Почаевской лаврой не вызывали никаких вопросов как со стороны украинских властей, так и общества", - удивился он решению минюста. И напомнил, что Почаевская лавра - святыня мирового православия, и посягательства на нее со стороны власти, срок полномочий которой истекает через несколько месяцев, "абсолютно беззаконны и политически мотивированы".

"Ничем не прикрытая дискриминация верующих на Украине", - вот настоящая цель этих мер, уверен церковный спикер.

Причины покушения на статус Почаевской лавры формальны. Первый заместитель министра юстиции Елена Сукманова заявила, комментируя решение своего министерства, что государственная регистрация права пользования сооружениями Свято-Успенской Почаевской лавры совершена с нарушениями. Очень трудно представить весомые нарушения при передаче Лавры Церкви: ресторан монахи в храмах не откроют, другой церкви святыни не передадут. Но нарушения якобы обнаружены при передаче и Успенского, и Троицкого соборов, и монастырских келий, и архиерейского дома, и колокольни, и надвратного корпуса.

На решения украинского минюста отреагировала прежде всего сама Лавра. На ее официальном сайте появилось заявление, в котором говорится, что решение минюста Украины - это новый курс, нацеленный на изъятие имущества у Лавры с целью его передачи новообразуемой церковной организации под юрисдикцией Константинополя.

Посягательства на Почаевскую лавру абсолютно беззаконны и политически мотивированы

В заявлении Лавры также отмечено, что Почаевский городской совет отказался выполнять решение суда, обязывающее его передать Свято-Успенской Почаевской лавре земельные участки для обслуживания братских корпусов. А органы прокуратуры за короткий промежуток времени возбудили несколько необоснованных уголовных дел.

Между тем в Лавре живут 200 монахов и 50 послушников.

Комментарий, несколько облегчающий взгляд на положение дел, дал глава юридического отдела канонической Украинской православной церкви, протоиерей Александр Бахов.

"Почаевская лавра и в дальнейшем будет находиться в законном и правомерном пользовании братии мужского монастыря Украинской православной церкви", - написал он в своем Facebook, пояснив, что решение минюста Украины пока не лишает Лавру права пользоваться храмами и кельями, поскольку договор от 2003 года о пользовании сооружениями Почаевской лавры мужским монастырем УПЦ является "действующим и неотмененным". Отменить его имеет право только суд.

Свято-Успенская Почаевская лавра - святыня мирового православия, находится в Тернопольской области Украины. По преданию, первый монастырь здесь был основан около 1240-1241 годов монахами Киево-Печерской лавры, которые бежали сюда после разорения Киева ханом Батыем. Но первое документальное упоминание о храме Успения Богоматери в Почаеве относится к 1527 году. Мужской монастырь был основан здесь в 1597 году. Земли обители находились в составе Речи Посполитой, одно время монастырь принадлежал униатам. В конце XVIII века земли обители вошли в состав Российской империи. В 1833 году монастырь получил статус лавры. С 1990 года обитель находится в юрисдикции канонической Украинской православной церкви. 17 июля 2003 года распоряжением Кабинета министров Украины постройки лавры были переданы в бесплатное пользование Украинской православной церкви на 49 лет. Наместником обители с 1996 года является митрополит Почаевский Владимир (Мороз), викарий Киевской епархии.