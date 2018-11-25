ЛНР: "Занятое" Украиной село и так было под контролем Киева

Село Рассадки, о занятии которого объявила Украина, и так находилось под контролем Киева. Об этом сообщил и. о. начальника управления народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко.

"С 2015 года, согласно Минским соглашениям, населенный пункт Рассадки находится на территории, подконтрольной Украине", подчеркнул он.

Днем ранее украинский пресс-центр Операции объединенных сил (ОСС) объявил, что ВСУ Украины заняли село Рассадки, находящееся в "серой зоне".

Также Филипоненко отметил, что сделанные в этой связи заявления "демонстрируют сущность украинского командования", которое хочет приукрасить свои достижения с учетом скорого визита на Донбасс президента Украины Петра Порошенко и его латвийского коллеги Раймондса Вейониса.

"Серая зона" введена в соответствии с Минскими соглашениями для того, чтобы развести войска противоборствующих сторон, и размещение в ней военных частей противоречит соглашениям.