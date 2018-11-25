Макрон назвал "позором" столкновения протестующих с полицией во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил действия протестующих в ходе акций против повышения цен на бензин.

"Позор тем, кто напал на силы правопорядка. Позор тем, кто причинил вред другим гражданам и журналистам. Позор тем, кто угрожал выборным чиновникам. Такому насилию не место в республике", - написал Макрон в Twitter.

Около 5 тысяч "желтых жилетов", выступающих против резкого роста цена на автомобильное топливо, собрались с утра субботы в районе Триумфальной арки и на прилегающих к ней улицах. После этого, скандируя "Макрона в отставку!", "Франция в гневе!", они попытались пройти маршем по Елисейским полям в сторону площади Согласия с целью прорваться к резиденции французского президента.

Цены на бензин во Франции с 1 января должны вырасти на 2,9 евроцента, на дизель - на 6,5 евроцента за литр. По данным радиостанции Europe1, в течение 2018 года цена на дизельное топливо возросла приблизительно на 23%, на бензин - на 15%.