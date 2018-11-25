Совет Федерации одобрил в пятницу на пленарном заседании закон о бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.

Как отметил глава Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин, документ этот особенный. "Мы впервые за последние семь лет принимаем профицитный бюджет на все годы трехлетки", - подчеркнул он. Следует отметить, что бюджет текущего года также профицитный, но в плюс он вышел уже в процессе исполнения, а год назад был принят с дефицитом в 1,2 триллиона рублей.

В бюджете следующего года профицит составит 1,9 триллиона рублей (1,8% ВВП), в 2020 году - 1,2 триллиона рублей (1,1% ВВП), а в 2021 году - 952 миллиарда рублей (0,8% ВВП). "Этот фактор придаст, на наш взгляд, экономике в целом дополнительную устойчивость к любым внешним шокам. Я имею в виду не только и не столько санкции, сколько нарастающую угрозу нового глобального экономического кризиса", - заявил Рябухин.

Доходы бюджета в 2019 году ожидаются на уровне 19,969 триллиона рублей, в 2020 году - 20,219 триллиона рублей, в 2021 году - 20,978 триллиона рублей. Расходы запланированы соответственно в размере 18,037 триллиона рублей, 18,994 триллиона рублей и 20,026 триллиона рублей.

Прогноз макроэкономических показателей по базовому варианту рассчитан исходя из предполагаемого снижения цены на нефть марки "Юралс" с 63,4 доллара за баррель в 2019 году до 57,9 доллара в 2021 году. Среднегодовой курс доллара в 2019 году ожидается на уровне 63,9 рубля, в 2020 году - 63,8 рубля, в 2021 году - 64 рубля.

Отвечая на вопросы сенаторов, первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко отметила, что в бюджете особое внимание уделено реализации стратегических задач, обозначенных в майском указе президента. "Расходы на образование растут на 20%, культуру - на 23%, на 37% - здравоохранение, дорожное хозяйство и так далее - многократно", - сказала она. При этом Нестеренко назвала некорректными попытки напрямую сравнивать проценты расходов на те или иные цели в бюджете РФ и развитых стран мира, поскольку структура бюджетов разная. Минфин и Счетная палата планируют провести совместное исследование на этот счет и показать реальное соотношение с учетом всех различий.

Доходы бюджета в 2019 году ожидаются на уровне почти 20 триллионов рублей

Глава Совфеда Валентина Матвиенко поблагодарила минфин за работу над бюджетом, "проделанную в непростых условиях". "Бюджет сбалансированный, отвечает на вопросы развития экономики, гарантирует исполнение всех социальных обязательств, взятых государством перед нашими гражданами", - отметила она, добавив, что бюджет "гарантирует сохранение экономической и финансовой макростабильности".

Майский указ президента и национальные проекты обеспечены финансированием на предстоящую трехлетку. "Другое дело, что это должно быть согласовано и скоординировано с регионами, расписано и распределено, чтобы каждый федеральный рубль был целевым образом расходован", - отметила Матвиенко. Она также высказала пожелание в адрес минфина вернуться к вопросу о передаче взносов в фонд ОМС за детей и пенсионеров на федеральный уровень, чтобы разгрузить бюджеты регионов, в которых взносы на медицину "растут в геометрической прогрессии". "По целому ряду регионов они уже выше, чем расходы на зарплату бюджетникам, это недопустимо", - считает глава Совфеда. Она предложила вернуться к этой теме в следующем году. В минфине в диалогу готовы.