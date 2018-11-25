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25.11.2018 09:52
Рубрика: Спорт

"Монако" прервал неудачную серию в чемпионате Франции, победив "Кан"

Текст: Данила Жиляев

Футбольный клуб "Монако" одержал первую победу под руководством Тьерри Анри. "Монегаски" победили "Кан" со счетом 1:0 и прервали кошмарную безвыигрышную серию в Лиге 1, насчитывавшую уже 12 матчей.

Встречу от свистка до свистка провел российский полузащитник Александр Головин. А автором единственного гола стал колумбиец Радамель Фалькао, чьи игру Анри оценил высоко.

Фото: AP Photo/Michael Probst
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"Эта победа - огромное облегчение для нас всех, она была нам очень нужна, - сказал Тьерри Анри. - Мы знали, чего ждать от "Кана", но все сложилось удачно для нас. А Фалькао показал, что он - Фалькао. Мы заслужили победу и можем чуть успокоиться. Впереди еще много игр, это лишь начало. Но мы уже проделали большую работу и наконец получили награду".

Действительно, победа - всего вторая в чемпионате - не улучшила положения "монегасков" в турнирной таблице. Они поднялись с 20-го места на 19-е, но по-прежнему находятся в зоне вылета, набрав в 14 играх лишь 10 очков.

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