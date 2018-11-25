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25.11.2018,  
14:00
Текст:  Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

"Москитный флот": насколько опасны катера-нарушители ВМС Украины

Вторгшиеся в территориальные воды России "Бердянск" и "Никополь" относятся к малым бронированным артиллерийским катерам "Гюрза-М" проекта 58155. Кроме них на вооружении военно-морских сил Украины также состоят "Вышгород", "Кременчуг", "Лубны" и "Аккерман".

Этих нарушителей можно отнести к так называемому "москитному флоту". Они имеют водоизмещение всего лишь около полусотни тонн. Экипаж - как у танка второй мировой войны - всего лишь 5 человек. В качестве двигателей применены морские версии двух силовых установок харьковских танков Т-80УД мощностью 1000 л.с. Максимальная скорость, по разным данным, не более 28 узлов. Дальность плавания около 700 км.

Фото: Vitaly V. Kuzmin/ www.vitalykuzmin.net
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Броневая защита в основном противопульная, немного усиленная на башенных установках с вооружением. Здесь стоят 30-мм пушки, являющиеся клонами российских изделий, 30-мм автоматических гранатомет и 7,62-мм пулеметы, а также управляемый ракетный комплекс "Барьер" - эта система имеет лазерное наведение и на дальности в 5000 м способна пробивать до 800 мм брони. Для борьбы с воздушными целями имеется переносной зенитный ракетный комплекс "Игла".

Как отмечает военный эксперт Юрий Лямин, эти небольшие катера - лучшее, что может изготовить украинская судостроительная промышленность.

"Они, в принципе, годятся для пограничных схваток в прибрежных водах, поскольку у них достаточно мощное артиллерийское вооружение и имеется бронезащита. В серьезном морском бою против ракетных катеров им ничего не светит", - считает он.

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