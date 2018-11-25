"Москитный флот": насколько опасны катера-нарушители ВМС Украины

Этих нарушителей можно отнести к так называемому "москитному флоту". Они имеют водоизмещение всего лишь около полусотни тонн. Экипаж - как у танка второй мировой войны - всего лишь 5 человек. В качестве двигателей применены морские версии двух силовых установок харьковских танков Т-80УД мощностью 1000 л.с. Максимальная скорость, по разным данным, не более 28 узлов. Дальность плавания около 700 км.

Броневая защита в основном противопульная, немного усиленная на башенных установках с вооружением. Здесь стоят 30-мм пушки, являющиеся клонами российских изделий, 30-мм автоматических гранатомет и 7,62-мм пулеметы, а также управляемый ракетный комплекс "Барьер" - эта система имеет лазерное наведение и на дальности в 5000 м способна пробивать до 800 мм брони. Для борьбы с воздушными целями имеется переносной зенитный ракетный комплекс "Игла".

Как отмечает военный эксперт Юрий Лямин, эти небольшие катера - лучшее, что может изготовить украинская судостроительная промышленность.

"Они, в принципе, годятся для пограничных схваток в прибрежных водах, поскольку у них достаточно мощное артиллерийское вооружение и имеется бронезащита. В серьезном морском бою против ракетных катеров им ничего не светит", - считает он.