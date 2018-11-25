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25.11.2018 13:34
Рубрика: Власть

В ФСБ назвали цель провокации ВМС Украины в Черном море

Текст: Иван Егоров
Будут приняты все необходимые меры доя непропуска кораблей ВМС Украины через российские территориальные воды. Об этом корреспонденту "РГ" сообщил источник в российской спецслужбе.

По его словам уже сейчас в судоходных пролетах Керченского моста расставлены корабли Черноморского флота РФ и Береговой охраны ФСБ России. К действиям по высадке на палубу кораблей-нарушителей готовы подразделения спецназа. "В интересах украинской стороны будет развернуться и лечь на обратный курс",- подчеркнул наш собеседник.

Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым
Опубликованы фото нарушивших границу России кораблей ВМС Украины

Пограничные российские корабли и катера сегодня уже более пяти часов сопровождают украинские корабли-нарушители. Украинская сторона уже заявила, что российские пограничники опасно сближаются с их кораблями, пересекают курс и буквально пытаются вытолкать в нейтральные воды. В результате этого, по словам украинцев, россияне чуть не утопили украинский буксир.

Как официально заявили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России: "Действия трех судов Военно-морских силы Украины в территориальных российских водах иначе как провокационными назвать нельзя. Как заявили в ЦОС, цель этих действий понятна - обострить ситуацию и создать конфликтную ситуацию в регионе. "В этой связи погранслужбой ФСБ России принимаются все необходимые меры для пресечения этой преднамеренной провокации украинского руководства и обеспечения безопасности судоходства", - заявили в российской спецслужбе.

Ранее пресс-служба крымского погрануправления ФСБ сообщила, о том что три корабля ВМС Украины неправомерно пересекли госграницу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и движутся из Черного моря к Керченскому проливу. Как отметили в погрануправлении, на данный момент заявки на проход кораблей в Керченском проливе не поданы, в график прохода корабли не включены. При этом корабли опасно маневрируют, не подчиняются законным требованиям российских властей.

В настоящий момент все три украинских судна легли в дрейф примерно в трех морских милях(около 5,5 км) от Крымского моста.

Власть Безопасность Спецслужбы Отношения России и Украины
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