Три корабля ВМС Украины незаконно пересекли границу РФ

В погрануправлении ФСБ по Крыму заявили о том, что три корабля Военно-морских сил Украины незаконно пересекли госграницу и направляются к Керченскому проливу. Суда вошли в территориальные воды сегодня около семи часов утра.



В ФСБ отметили, что заявки на проход кораблей поданы не были, в график прохода кораблей они не включены.

Суда опасно маневрируют и не подчиняются требованиям российских властей, добавили в ФСБ.

Как уточняется, корабли Военно-морских сил Украины подойдут к Керченскому проливу со стороны Черного моря примерно в 12-12:30 мск.