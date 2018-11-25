МВФ предоставит Украине кредит сроком на 14 месяцев

Международный валютный фонд выделит Киеву полтора миллиарда долларов. Это будет первый транш в рамках новой программы МВФ.

С учетом последующих двух финансовых вливаний в бюджет Украины общий объем привлеченных средств до конца года может превысить 2,5 миллиарда долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, в октябре премьер Владимир Гройсман заявил, что Киев и МВФ договорились о новой программе, которая начнет действовать в следующем году. Международный валютный фонд предоставит Незалежной 3,9 миллиарда долларов сроком на 14 месяцев.