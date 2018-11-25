Крупнейшие города региона "Большого залива" - Гонконг, Чжухай и Макао - связал 55-километровый мост. Он будет способствовать важному рывку в развитии региона Гуандун - Гонконг - Макао, полагают аналитики.

Мост и тоннель Гонконг - Чжухай - Макао во время финальных приготовлений к открытию. Фото: Винсент Чань / Для China Daily

Это первая дорога через дельту реки Чжуцзян, мост и тоннель помогут развитию экономики региона и интеграции городов по обе стороны реки в одно динамичное сообщество.

Регион "Большого залива" в дельте реки Чжуцзян включает в себя девять городов провинции Гуандун и два специальных административных района Гонконг и Макао. В прошлом году совокупный ВВП этих 11 городов составил 11,7 триллиона юаней (1,7 триллиона долларов). Это значит, что 5 процентов населения страны произвели более 14 процентов ее годового ВВП.

Как и в области залива Сан-Франциско в США, стратегия развития региона "Большого залива" в Китае заключается в том, чтобы объединить 11 городов в кластер мирового уровня, способный конкурировать на международной арене.

"Мост Гонконг - Чжухай - Макао - один из самых важных элементов развития региона "Большого залива", - уверен доцент кафедры архитектуры и инженерии в Городском университете Гонконга Джейсон Ни Мэнчэн. Ни специализируется на исследованиях в области крупной транспортной инфраструктуры. По его словам, новый объект поможет распределить ресурсы в регионе "Большого залива" и значительно повлияет на региональное развитие.

Мост Гонконг - Чжухай - Макао будет открыт 24 часа в сутки, говорит Ни, и станет первым непрерывным транспортным каналом между восточным и западным берегами реки Чжуцзян. Хотя паромы курсируют каждый день, ночных рейсов очень мало, добавил эксперт. Поэтому введение моста в эксплуатацию значительно повысит поток людей и товаров на реке Чжуцзян.

С появлением моста больше людей из Гонконга захотят посетить Макао, считает Ни. Это будет способствовать расширению коммуникации и обменов профессиональными услугами между двумя специальными административными районами. К тому же, мост позволит сократить время пути из Гонконга до Чжухая или Макао и обратно с четырех часов на автомобиле до менее чем 60 минут.

Мост послужит примером для будущего трансграничного сотрудничества по принципу "одна страна, две системы"

Строительство моста Гонконг - Чжухай - Макао, самого длинного моста через водное пространство в мире, началось в конце 2009 года. Энтони Леун Кам-чун, занимавший должность финансового секретаря Гонконга с 2001 по 2003 год, подключился к инициативе специального административного района по строительству моста до 2003 года. Изучение дельты реки Чжуцзян тогда показало, что иностранных и гонконгских инвесторов больше всего привлекают места в трех часах пути от Гонконга, сказал Леун.

Протяженность моста Гонконг - Чжухай - Макао 55 километров, это самый длинный в мире мост через водное пространство. Фото: Синьхуа

Такие отдаленные города на западе дельты, как Чжухай и Цзянмэнь, еще недостаточно развиты, говорит он.

Теперь, когда открыт мост и функционирует высокоскоростная железная дорога Гуанчжоу - Шэньчжэнь - Гонконг, поток инвестиций на западную сторону вплоть до Гуанси-Чжуанского автономного района увеличится, полагает Леун.

Главный инженер проекта моста и тоннеля Линь Мин рассказал, что мост поможет создать больше урбанизированных территорий в регионе "Большого залива", учитывая, что урбанизация в прибрежных зонах поощряется. "Дельта в Гуандуне - это идеальное место для крупных городов, - отметил Линь. - Стабильное развитие в дельте требует более развитой транспортной инфраструктуры - и чем больше, тем лучше".

Кроме того, мост послужит примером для будущего трансграничного сотрудничества по принципу "одна страна, две системы". Это совместный проект правительств провинции Гуандун, Гонконга и Макао.

Глава рабочей группы по вопросам исследований трансграничной политики, подконтрольной оператору моста, управлению мостом Гонконг - Чжухай - Макао, Су И говорит, что тесное сотрудничество трех правительств позволило организациям из разных политических систем и культур больше обмениваться опытом.

Это заложило фундамент для более плотного сотрудничества трех правительств, которые вместе работают над развитием региона "Большого залива", добавил он.

Коммуникация внутри региона "Большого залива" улучшится с упрощением потока капитала и инновациями в политике, считает Су. Но, в конечном счете, все зависит от связей между людьми с разным опытом.

Специалист по бизнесу и инвестиционной политике профессиональной бухгалтерской ассоциации Австралии CPA Australia Гаван Орд говорит, что это помогает изменить настрой людей по отношению к деловым связям с Макао, Чжухаем и другими городами на западном берегу реки Чжуцзян: "После того, как открылся мост Гонконг - Чжухай - Макао, чувствуется, что другая сторона океана стала ближе, и это помогает объединить отдельные сообщества в одно".