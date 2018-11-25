Минтранс рекомендовал регионам по-новому оборудовать пешеходные переходы: наносить "зебру" прямо на широкие "лежачие полицейские".

На переход, где "зебра" нанесена прямо на широкий "лежачий полицейский", уже не так страшно отпускать ребенка - он более заметен водителям. Фото: Пресс-служба ЦОДД

Они показали свою эффективность на федеральных дорогах. Там о приближении к препятствию предупреждают знаки, на ряде участков наносят еще шумовые поперечные полосы. Ведомство рекомендовало "подсветить" переходы и сделать ограждения в местах несанкционированного перехода проезжей части рядом со школами и медучреждениями.

Для исключения лобовых столкновений и выезда машин в кювет предлагается обустройство кривых малого радиуса направляющими устройствами и барьерным ограждением, сигнальными столбиками. На двух- и трехполосных дорогах разделительные линии рекомендуется делать желтыми для большей заметности.