На западе Ирана произошли два землетрясения, 70 человек пострадали

Два сильных землетрясения произошли ближе к вечеру 25 ноября в провинции Керманшах в западном Иране, неподалеку от иракской границы. Не менее 70 человек пострадали, сообщают иранские власти.

При этом большая часть пострадавших получили травмы не в результате самого землетрясения, а из-за паники, охватившей людей.

В настоящее время в пострадавший район направлены спасательные отряды.

По данным геологической службы США (USGS) в том районе, произошли два землетрясения, одно магнитудой 6,3, другое, через полчаса, магнитудой 5,3. Эпицентр землетрясений располагался в 20 километрах от города Сере-Поле-Захаб на глубине 10 километров. Толчки могли ощущаться и в Багдаде, расположенном примерно в 150 километрах к юго-западу.