Названы регионы с минимальной и максимальной безработицей

Уровень безработицы в октябре вырос до 4,7 процента с исторического минимума в 4,5 процента в сентябре, сообщает Росстат.

В целом по стране это близкий к естественному уровень, но есть регионы, которые сильно выбиваются из общей картины. Так, в пяти субъектах РФ безработица в несколько раз выше среднероссийского, разница между регионами с самой низкой и самой высокой безработицей достигает 22 раз.

Меньше всего проблем с работой, как обычно, в Москве (здесь безработных 1,2 процента), Санкт-Петербурге (1,5), Московской области (2,6), а также в "добывающих" регионах - Ямало-Ненецком (1,9) и Ханты-Мансийском (2,2) автономных округах.

Самая высокая в стране безработица в Ингушетии (26,3 процента), Чечне (13,5), Тыве (12,3), Республике Алтай (11,2), Дагестане (10,6), Карачаево-Черкесии (10,4) и Забайкальском крае (10,1).

Речь идет о безработице, посчитанной по методологии МОТ - путем опроса жителей страны в возрасте от 15 до 72 лет, которые отвечали на вопрос, есть ли у них работа, а если нет, готовы ли они сразу к ней приступить. При этом число людей, стоящих на учете в службах занятости, в 5,7 раза ниже общей безработицы - 631 тысяча на конец октября, что на 2,7 процента меньше, чем в сентябре, и на 10,7 процента меньше, чем в октябре прошлого года.