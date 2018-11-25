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25.11.2018 20:32
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Занятость замучила

Названы регионы с минимальной и максимальной безработицей
Текст: Марина Гусенко
Российская газета - Федеральный выпуск №7728 (265)
Уровень безработицы в октябре вырос до 4,7 процента с исторического минимума в 4,5 процента в сентябре, сообщает Росстат.
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

В целом по стране это близкий к естественному уровень, но есть регионы, которые сильно выбиваются из общей картины. Так, в пяти субъектах РФ безработица в несколько раз выше среднероссийского, разница между регионами с самой низкой и самой высокой безработицей достигает 22 раз.

Фото: Артем Житенев/РИА Новости
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Меньше всего проблем с работой, как обычно, в Москве (здесь безработных 1,2 процента), Санкт-Петербурге (1,5), Московской области (2,6), а также в "добывающих" регионах - Ямало-Ненецком (1,9) и Ханты-Мансийском (2,2) автономных округах.

Самая высокая в стране безработица в Ингушетии (26,3 процента), Чечне (13,5), Тыве (12,3), Республике Алтай (11,2), Дагестане (10,6), Карачаево-Черкесии (10,4) и Забайкальском крае (10,1).

Речь идет о безработице, посчитанной по методологии МОТ - путем опроса жителей страны в возрасте от 15 до 72 лет, которые отвечали на вопрос, есть ли у них работа, а если нет, готовы ли они сразу к ней приступить. При этом число людей, стоящих на учете в службах занятости, в 5,7 раза ниже общей безработицы - 631 тысяча на конец октября, что на 2,7 процента меньше, чем в сентябре, и на 10,7 процента меньше, чем в октябре прошлого года.

Экономика Работа Занятость Правительство Росстат Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия СКФО Чеченская Республика СЗФО Санкт-Петербург Рынок труда
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