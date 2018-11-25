Не менее 14 человек погибли в результате авиаудара коалиции в Сирии

В провинции Дейр-эз-Зор в Сирии в результате авиаудара международной антитеррористической коалиции во главе с США погибли не менее 14 мирных жителей, передает сирийское государственное новостное агентство SANA.

Удар был нанесен по деревне Эш-Шаафа неподалеку от города Хаджин и пришелся на местный рынок. Среди погибших преобладают женщины и дети.

Коалиция регулярно наносит удары по Хаджину и окрестностям. Как сообщают сирийские СМИ, для авиаударов иногда применяются боеприпасы, начиненные белым фосфором, вызывающим тяжелые ожоги при попадании на кожу и выделяющим ядовитые газы.

Американская сторона ранее заявляла, что не намерена раскрывать, какие именно боеприпасы используются коалицией в Сирии, но подчеркнула, что все они конвенционные.