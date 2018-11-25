Новости

Не менее 14 человек погибли в результате авиаудара коалиции в Сирии 18:17
Сборная Хорватии выиграла Кубок Дэвиса 18:07
Владельцы авто с еврономерами перекрыли пункты пропуска Украины и Польши 17:52
Су-25 и Ка-52 патрулируют Керченский пролив из-за действий ВМС Украины 17:50
Аксенов рассказал, кто стоит за провокацией ВМС Украины 17:36
Лавров: противники Трампа и Путина могут прибегнуть к провокациям 17:25
Праздники разделили Боснию и Герцеговину 17:09
В Махачкале неизвестный выстрелил в певицу Машидат Омарасхабову 17:08
30-летний беженец из Ирана шесть недель притворялся британским школьником 17:01
Косачев прокомментировал украинскую провокацию в Керченском проливе 16:19
Российские ВКС нанесли удары по обстрелявшим Алеппо террористам 16:14
В США объяснили популярность С-400 16:13
Производитель легендарных ЛуАЗов выпустил уникальный грузовик 16:00
Австралийских танкистов готовят к боям с российскими Т-80 и БМП-3 15:55
ЛНР: "Занятое" Украиной село и так было под контролем Киева 15:14
Евгения Медведева: Не ожидала такого негатива в свой адрес 15:09
ФСБ старается пресечь провокации с судами, вышедшими из Бердянска 15:06
На Кубани юбилей ОМОНа отметили по-боевому 14:56
Макрон назвал "позором" столкновения протестующих с полицией во Франции 14:55
Россия создаст лазерный танк 14:49
Фото: Джон Малкович в главной роли в продолжении "Молодого Папы" 14:48
Актер из Берлина представил моноспектакль о Нурееве 14:46
Керченский пролив закрыли для гражданских судов 14:43
МИД Сирии: Обстрел Алеппо стал возможен из-за стран, дающих террористам доступ к ОМУ 14:43
Из-за хлопка газа в Перми эвакуировали около сотни человек 14:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если в магазине сказали, что ваша банкнота - фальшивка
Что делать, если в магазине сказали, что ваша банкнота - фальшивка
Викторина: Что вы знаете об авторе "Незнайки"?
Викторина: Что вы знаете об авторе "Незнайки"?
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
25.11.2018 18:17
Рубрика: В мире

Не менее 14 человек погибли в результате авиаудара коалиции в Сирии

Текст: Константин Волков

В провинции Дейр-эз-Зор в Сирии в результате авиаудара международной антитеррористической коалиции во главе с США погибли не менее 14 мирных жителей, передает сирийское государственное новостное агентство SANA.

Фото: AP Photo/SANA
Россия точно спрогнозировала сценарий применения хлора в Алеппо

Удар был нанесен по деревне Эш-Шаафа неподалеку от города Хаджин и пришелся на местный рынок. Среди погибших преобладают женщины и дети.

Коалиция регулярно наносит удары по Хаджину и окрестностям. Как сообщают сирийские СМИ, для авиаударов иногда применяются боеприпасы, начиненные белым фосфором, вызывающим тяжелые ожоги при попадании на кожу и выделяющим ядовитые газы.

Американская сторона ранее заявляла, что не намерена раскрывать, какие именно боеприпасы используются коалицией в Сирии, но подчеркнула, что все они конвенционные.

В мире Ближний Восток Сирия Ситуация в Сирии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Косачев прокомментировал украинскую провокацию в Керченском проливе
Лыжник Большунов выиграл второе "золото" на этапе Кубка мира
Макрон назвал "позором" столкновения протестующих с полицией во Франции
Евгения Медведева: Не ожидала такого негатива в свой адрес
Эмир Дубая оплатил счета за лечение умершей российской туристки