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25.11.2018 12:10
Рубрика: Экономика

Новый Sukhoi Superjet 100 будет почти полностью российским

Текст: Александр Емельяненков, Ренат Закиев, Наталия Ячменникова
Президент "Гражданских самолетов Сухого" Александр Рубцов в интервью "Российской газете" рассказал о том, как идет работа по созданию укороченной версии SSJ100 - на 75 мест, и действительно ли самолет будет делаться с максимальным использованием российских комплектующих.
Президент "Гражданских самолетов Сухого" Александр Рубцов. Фото: Ренат Закиев / РГ Президент "Гражданских самолетов Сухого" Александр Рубцов. Фото: Ренат Закиев / РГ
Президент "Гражданских самолетов Сухого" Александр Рубцов. Фото: Ренат Закиев / РГ

Александр Рубцов: Эта машина планируется чуть меньше размером и будет готова в 2022-2023 году. Пока, в рабочей версии, предусмотрено, что здесь будет стоять российско-французский двигатель SaM-146. Но мы уже выдали техническое задание и запрос на коммерческое предложение от ОДК на разработку нового двигателя для перспективного регионального самолета. Мы для себя называем его 75-местным, хотя на самом деле он чуть больше. Новая машина планируется как семейство. Базовый вариант рассчитан на 75-85 кресел, который при определенных возможностях - за счет вставок - можно увеличить до 100-105 кресел.

Какое участие в этом принимает российская наука?

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Александр Рубцов: Постоянно идет работа с ЦАГИ, там "прокачивается" ресурс нашего планера. Мы работаем с ВИАМ - известным центром по разработке авиационных материалов. Подключили их к решению проблем коррозионной стойкости наших самолетов. По ЦАГИ - это, как уже сказал, ресурсы наших планеров и их элементов. Специалисты в Жуковском анализируют и дают нам рекомендации по улучшению конструкции в тех местах, которые вызывают вопросы. С ними проводятся практически ежемесячные встречи. Такие программы есть и по новым, еще только разрабатываемым машинам, и по тем, что уже в серийном производстве или на испытаниях, как МС-21.

А разработчики начинки?

Александр Рубцов: Мы работаем со многими предприятиями Ростеха. В первую очередь, это КРЭТ, где занимаются радиоэлектронным оснащением, "Технодинамика", работаем с Центром комплексирования ОАК, компаниями "Наука", "Аэросила"… Надеемся, что новый самолет процентов на 80, а может, и на 90 процентов будет состоять из российских комплектующих и материалов.

Полный текст интервью читайте в завтрашнем номере "Российской газеты"

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