Почти 40% сотрудников столичных фирм хотя бы раз брали с собой на работу детей. Родителю, да и большинству их коллег, детская возня не мешает, лишь бы проконтролировать, чтобы во время игр не пропали важные документы. А потому в крупных офисах и даже на промышленном производстве руководство часто идет навстречу подчиненным и оборудует для малышей специальные комнаты с игрушками и аниматорами.

Как свидетельствуют результаты опроса компании HeadHunter, чаще всего детей на рабочем месте можно встретить у медиков (49%) и юристов (48%), реже - у сотрудников банков (34%) и госслужащих (31%). Причина, по которой люди берут детей с собой на службу, чаще всего банальна - не с кем оставить (55%). Но иногда им просто хочется показать ребенка коллегам - так объяснил причину появления чада на работе каждый пятый, а каждый десятый хочет показать наследнику, чем он зарабатывает деньги в надежде, что когда он подрастет, продолжит дело. 6% родителей так мало видят детей дома, что иногда решают взять их на работу, чтобы провести с ними больше времени. Большинство москвичей говорят, что берут детей на работу крайне редко - (81%). Регулярно делают это только 3%, остальные лишь иногда.

Более трети (38%) положительно относятся к этому, говорят, что делу это не мешает, негативно - лишь 2%. Отвлекаются на малышню чаще всего женщины и бездетные работники. Больше всего рады детям в банках (52%) и туркомпаниях (50%), а вот работе в сфере искусства (7%) их появление сильно мешает.

Наталья Москвитина, гендиректор фонда "Женщины за жизнь", вспоминает, как ребенком частенько бывала на работе у мамы, что во многом определило ее будущее: "Мама была оперирующим акушером-гинекологом, часто встречалась с молодыми девушками, которые хотели сделать аборт, и она всячески старалась их отговорить. Она полностью отказалась от абортов, и когда я выросла, заняла ее позицию. В 25 лет, когда я была беременна третьим ребенком, врач предложил сделать аборт, так как прошло совсем мало времени после рождения второго ребенка, но я категорически отказалась".

Сейчас у Натальи уже четверо детей и фонд, который помогает сохранить беременность москвичкам. В их офисе всегда рады видеть ее детей, приводят своих малышей и другие сотрудники. "У нас, правда, нет отдельной комнаты, но места хватает для всех. По себе же и по другим мамочкам вижу, что работа идет увереннее - дети рядом, нет причин волноваться, все мысли о деле", - подчеркивает она.

Чаще всего детей на рабочем месте можно встретить у медиков и юристов, реже - у сотрудников банков и госслужащих. Причина обычно банальна: не с кем оставить ребенка

В советское время большинство крупных предприятий имели свои детсады, школы, ясли. "Строили за свой счет, содержали, развивали, - рассказывает Ирина Волынец, председатель Национального родительского комитета по поддержке семьи и развитию социальных инициатив. - Сейчас эта практика во многом утеряна, считается непосильным бременем".

Малый бизнес, по ее мнению, точно не потянет расходы на содержание даже отдельной детской комнаты в офисе - высокая аренда, необходимость соответствовать нормам СанПиН... Но компании покрупнее все чаще вспоминают эту практику.

Например, компания-разработчик решений в области распознавания текстов и лингвистики ABBYY открыла для детей сотрудников детскую игровую комнату площадью около 40 квадратных метров для дошкольников и детей младшего школьного возраста, где в течение дня они играют с воспитателем.

"Мы поддерживаем сотрудников с детьми, и для нас важно дать им возможность сохранять баланс между работой и личной жизнью", - говорит Вера Машкова, вице-президент по персоналу. - Для родителей счастье пообедать с ребенком и знать, что он рядом занят интересными делами: учит английский или испанский язык, а самые маленькие выводят первые буквы и учатся считать. А еще детишки здесь ставят спектакли и читают".

"Заканчивается работа в детском центре в 19.00, как раз к концу рабочего дня у взрослых", - уточняет Вера Машкова.

На всех четырех этажах офиса еще одной крупнейшей компании по производству программного обеспечения Microsoft есть зоны отдыха, где дети сотрудников заняты своими делами, пока родители работают. Там можно порисовать и почитать, но особенно нравится ребятам специальный стол с конструктором Lego и зона с игровой приставкой Xbox. Для самых маленьких оборудована специальная комната с пеленальным столиком.

На предприятиях, где такой подход не по карману, идут по более простому пути. К примеру, в московском офисе российской ИТ-компании IBS запущен корпоративный родительский клуб. На лекциях, семинарах и мастер-классах от специалистов в области семейного образования сотрудники компании учатся лучше понимать своих детей и быть хорошими родителями.

40 процентов сотрудников столичных фирм как минимум один раз брали с собой на работу детей

А чтобы не отвечать на вопрос отпрысков, что они делают на работе, ежегодно в начале лета для детей сотрудников проходит день открытых дверей - Family Day. "В ходе него дети вместе с папами и мамами учатся создавать объемные модели, проводят разные эксперименты, видеосъемку", - говорит Яна Кудрявцева, HR-директор IBS. Еще в одной компании - Mail.Ru Group, почти каждую неделю сотрудники могут привести детей на экскурсию по офису. А если малышам нужно дождаться родителей, заглянув, например, после школы, то в отдельной зоне для них предусмотрены компьютерные игры и фреш-бар.

Между тем

Не работой единой

Комфортные условия для своих сотрудников создают многие компании и предприятия в регионах. К примеру, на кондитерской фабрике кузбасского города Березовский для женщин, которых среди работников этого предприятия абсолютное большинство, приобретаются абонементы в бассейн.

Крупные нижегородские IT-компании открывают на территории своих офисных зданий фитнес-центры для сотрудников. Кому не по душе спортзал от работодателя, могут получить компенсацию (ее размер варьируется) за абонемент "на стороне". Те же айтишники повсеместно балуют своих сотрудников бесплатными буфетами - как минимум кофе, чай и различные сладости там обеспечены. Также создаются зоны релаксации - комнаты, где можно поиграть в видеоигры или настольный теннис. Те же работники, которые хотят, что называется, нагрузить мозг, всегда могут пойти на бесплатные курсы английского, и они проводятся тоже прямо в офисе - IT-компании кровно заинтересованы в том, чтобы сотрудники владели английским языком на высоком уровне.

А на пензенском "Радиозаводе" прямо в цехе открыли салон красоты, который пользуется весьма большой популярностью. Кому-то нужно сделать прическу перед важной встречей, кто-то хочет постричься в обеденный перерыв, а мужчины успевают забежать в парикмахерскую вместо перекура - так экономятся время и деньги. Цены в прейскуранте заводской парикмахерской ниже, чем в обычной, - часть расходов берет на себя завод.

- Я стараюсь идти навстречу клиентам. Если нужно, могу прийти к семи утра или задержаться после работы. Понимаю, что клиенты у меня постоянные, других не будет. Если результат им не понравится, больше не придут. Но я уже знаю, кому что нужно. Люди ко мне привыкли, и работается комфортно, - признается мастер заводской парикмахерской Татьяна Гончарова.

Подготовили Юлия Потапова, Наталья Саванкова и Илья Сергеев