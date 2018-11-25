"Вашингтон" победил на выезде "Нью-Йорк Рейнджерс" (5:3) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенной шайбой отметился капитан "столичных" Александр Овечкин, ассистировал которому еще один россиянин - Дмитрий Орлов. Также у гостей отличились Ник Дауд, Якуб Врана, Бретт Коннолли и Том Уилсон.

Для Овечкина эта шайба стала 17-й в сезоне. В списке снайперов он делит первое место с Давидом Пастрняком ("Бостон") и Джеффом Скиннером ("Баффало").

Тем временем 30-е очко в сезоне набрал Евгений Малкин. Форвард "Питтсбурга" отметился результативной передачей в победном для своей команды матче с "Коламбусом" (4:2). Еще один россиянин - Владимир Тарасенко ("Сент-Луис") прервал безголевую серию из десяти встреч, забросив шайбу в игре с "Виннипегом" (4:8).