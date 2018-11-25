Плачь, Аргентина: Футболисты пострадали из-за бесчинств фанатов

Громкий инцидент с участием болельщиков произошел в Аргентине: перед матчем финала Кубка Либертадорес между "Ривер Плейтом" и "Бокой Хуниорс" вспыхнули беспорядки с участием фанатов, в которых пострадали и футболисты. Игру перенесли

Болельщики были и будут неотъемлемой частью, если не сказать, движущей силой футбола. История знает немало примеров принципиальных противостояний фанатов разных команд, однако в последние годы мы все реже слышим о неприятных историях с участием любителей футбола. ФИФА пропагандирует высокие ценности: взаимоуважение, борьбу с расизмом, организация пристально следит за тем, чтобы во время матчей соблюдалась безопасность и ничто не могло помешать футболу. Однако есть страна, где время, такое ощущение, встало: как годы назад, так и сейчас стычки фанатов порой перерастают едва ли не в вооруженные столкновения, и страдают от этого порой совершенно случайные люди. Речь об Аргентине.

Сейчас в стране проходит одно из главных футбольных событий - финал Кубка Либертадорес, южноамериканского аналога европейской Лиги чемпионов. И так сложилось, что до решающей стадии дошли два аргентинских клуба из Буэнос-Айреса - "Ривер Плейт" и "Бока Хуниорс". Флагманы аргентинского футбола, с армиями болельщиков, которые неистово поддерживают свои команды и столь же неистово борются с принципиальными соперниками.

River Plate fans have reportedly thrown stones and pepper gas at Boca Juniors team bus, causing Boca players to throw up and the driver of the bus to pass out. Crazy scenes. 😳pic.twitter.com/fQXk60dm5t — 360Sources (@360Sources) 24 ноября 2018 г.

В Кубке Либертадорес финал, в отличие от той же Лиги чемпионов, состоит из двух матчей. Первая встреча завершилась вничью 2:2. Потому неудивительно, что перед ответной игрой напряжение достигло максимума. Встреча должна была состояться на стадионе "Ривер Плейта", но все пошло не так задолго до ожидаемого стартового свистка, который должен был прозвучать 24 ноября в 23:00 по московскому времени.

Автобус "Боки", двигаясь по улицам Буэнос-Айреса, пробирался сквозь толпы фанатов "Ривера". Наверное, история так и не узнает, кто первым бросил камень, но, так или иначе, автобус оказался под обстрелом из камней и любых предметов, которыми фанаты забрасывали игроков ненавистной команды. Вероятно, кому-то это казалось игрой, но только на деле все оказалось гораздо серьезнее. Стекла автобуса были разбиты, от осколков пострадали несколько футболистов, в том числе, Пабло Перес и Гонсало Ламардо, которым осколки попали в глаза - спортсмены были госпитализированы.

В беспорядки попыталась вмешаться полиция - сотрудники органов правопорядка не придумали ничего лучше, как разогнать толпу, используя слезоточивый газ. Но от него также пострадали футболисты - газ через разбитые окна попал и в автобус. Несколько игроков успели надышаться, их тошнило. В числе пострадавших были, в частности, Агустин Альмендра, Рамон Абила, Эдвин Кардона, а также знаменитый Карлос Тевес.

NOW: Violence even Inside River Plate stadium as match against Boca Juniors has been further postponed. This is getting out of control.#RiverBoca pic.twitter.com/VFlFr79gKQ — Tom vdm (@TVDMolen) 24 ноября 2018 г.

Автобус в итоге доехал до стадиона, а вскоре к команде присоединились Перес и Ламардо, которых отпустили из больницы после оказания экстренной помощи. Примечательно, что отменять матч не стали, а просто перенесли начало на час. Но игроки "Боки" отказались выходить на поле, и понять их в этой ситуации совершенно несложно. С просьбой перенести игру к руководству КОНМЕБОЛ (Южноамериканской конфедерации футбола) обратился и главный тренер "Ривер Плейта" Марсело Гальярдо. Но поначалу президент конфедерации Алехандро Домингес упирался, заявляя, что матч должен состояться.

"Мне очень больно, финал такого турнира должен быть праздником, а оказался зоной боевых действий, - сказал Пабло Перес. - Врачи сказали, что у меня есть небольшие, но серьезные повреждения. Это могло быть вызвано и тем, что медики доставали из глаза осколки стекла. Не знаю, сыграю ли в итоге в финале, но даже не хочется говорить об этом, я невероятно зол".

На стадион прибыл глава ФИФА Джанни Инфантино - очевидно, не сразу разобравшись в ситуации, он также потребовал от футболистов "Боки" выйти на игру, в противном случае команде засчитали бы техническое поражение. Однако позже Джанни изменил точку зрения, а Домингес отправился на переговоры с президентами обоих клубов.

Ahora corridas y balas de goma en Av Libertador. Transmite TN. Se escucha un grito: «Macri gato». pic.twitter.com/wNg65JAqfN — Chango Kárdenas (@changokardenas) 24 ноября 2018 г.

В итоге, после того, как начало игры несколько раз откладывалось, матч решили перенести на сутки. При этом он все равно пройдет при зрителях, хотя после такого было бы логичным оставить трибуны пустыми во избежание новых инцидентов. Более того, матч состоится на том же стадионе "Монументаль", где и должен был пройти.

"Я поздравляю президентов клубов, мы достигли джентльменского соглашения, возобладал здравый смысл. Матч перенесен на сутки, - заявил Домингес. - Хочу всем напомнить, что футбол - это игра, а не война".

Инцидент вызвал резкое осуждение в мировой футбольной общественности. Легендарный Диего Марадона, который в отсутствие успехов на тренерском поприще, не устает привлекать к себе внимание громкими комментариями, раскритиковал президента Аргентины Маурисио Макри. По мнению одного из лучших футболистов в истории, ответственность за порядок на футболе должны нести власти.

"Президент обманул людей, сказав, что хочет все изменить. Сейчас положение в стране хуже, чем когда-либо раньше - ограбления, убийства, нападения. Разве люди за это голосовали? Меня встревожило то, что случилось перед ответным матчем финала Кубка Либертадорес, - заявил Марадона. - За безопасность игроков должны отвечать власти. Я не раз пытался объяснить президенту, что насилия нет места, но он заботится только о себе. Он никогда не жил в бедных районах Аргентины и не понимает, о чем речь".

Не в меньшем шоке пребывают и многие другие люди, которые не раз выходили на поле и знают, каким должен быть на самом деле праздник футбола. Бывший капитан "Барселоны" и сборной Испании Карлес Пуйоль назвал случившееся позором.

Qué pena las noticias que llegan de Argentina... Así no se vive el fútbol. VERGÜENZA!!! — Carles Puyol (@Carles5puyol) 24 ноября 2018 г.

"Опечален новостями, пришедшими из Аргентины, футбол не должен быть таким. Позор!" - написал он в своем Twitter.

Тем временем, футболисты "Боки" не стесняются в гневных высказываний в адрес КОНМЕБОЛ. Карлос Тевес выразил мнение, что "Ривер Плейту" и его фанатам все спускают с рук.

"То, что делает КОНМЕБОЛ - позор. Это мое личное мнение, и я готов понести за это наказание, если кто-то этого захочет. Но Пабло Перес был в больнице, а нас заставляли выйти на поле, - возмущается Тевес. - Двоих футболистов отправили в больницу, нас тошнило, нам было плохо. Матч был обречен, а "Ривер" бы выиграл. Этот клуб творит все, что ему заблагорассудится. "Боку" в такой ситуации уже бы исключили и вручили "Риверу" кубок".

А что же фанаты? Они продолжили беспорядки и после того, как автобус с футболистами "Боки" проехал. Дело дошло до того, что полиция была вынуждена пустить в ход резиновые пули. По итогам инцидента было задержано 29 человек. Отмечается также, что фанаты, уже находившиеся на стадионе, пытались пробиться в раздевалки футболистов.