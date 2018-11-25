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25.11.2018 18:29
Рубрика: Экономика

Займам готовят новые ставки

Часть заемщиков может уйти к серым кредиторам
Текст: Юлия Кривошапко
Микрофинансовые организации в следующем году резко сократят объем выдачи самых популярных у населения займов до зарплаты. Часть заемщиков в итоге может уйти к серым кредиторам, предупреждают аналитики Национального рейтингового агентства (НРА) в свежем выпуске "Рэнкинга компаний микрофинансового сектора".

В третьем квартале спрос на заемные деньги у крупных компаний - участников рэнкинга прибавил 1,5 процента, они заключили 2,951 миллиона договоров. Хотя обороты по выдаче снизились на 4 процента за квартал, средняя сумма договора выросла на 10 процентов - до 14 тысяч рублей. Наибольший вклад в рост портфеля компаний внесли займы до зарплаты.

Аналитики НРА сохраняют прогноз по росту рынка в 15 процентов по итогам года. Однако ситуация может измениться с ограничением с 1 июля 2019 года ежедневной ставки по займам до зарплаты - кредиторы не смогут устанавливать ее выше 1 процента. Стоимость фондирования, затраты на выдачу займов при снижении ставки останутся на прежнем уровне. Как следствие, чтобы оптимизировать обслуживание своих портфелей, участники рынка резко снизят процент одобрений по займам до зарплаты.

Из-за ужесточения регулирования микрокредиторы могут резко сократить процент одобрений по займам до зарплаты

Часть более или менее благополучных клиентов микрофинансовых организаций может перейти в банки. Последние сейчас активно наращивают выпуск новых кредитных карт с относительно привлекательными условиями. К тому же ЦБ планирует упростить для них правила создания резервов по потребительским кредитам до 100 тысяч рублей. Речь идет о том, что при принятии решения о выдаче небольших сумм банки будут избавлены от необходимости проводить оценку финансового положения заемщиков на основании подтверждающих доход документов и смогут включать такие кредиты в первую категорию качества с небольшой надбавкой по размеру резервов.

Что касается людей с низкими доходами, то им банки кредиты одобрять, скорее всего, не станут. Понятно, что в перспективе они не перестанут нуждаться в деньгах. Вопрос, куда и к кому они за ними пойдут. Сегмент микрофинансовых организаций хоть и является очень ограниченным в части объема займов (на два порядка меньше банковской розницы), но с точки зрения числа заемщиков остается очень значительным - около 10 миллионов, говорит руководитель департамента финансовых рейтингов Национального рейтингового агентства Карина Артемьева. За последний год число серых кредиторов, выдающих кредиты населению, не имея на то лицензии, удвоилось.

ЦБ усложнит выдачу микрозаймов закредитованным гражданам
Почему крупные компании стали обращаться за микрокредитами

Глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях ранее отмечал, что в результате совместной работы регулятора и Следственного комитета России только за первые шесть месяцев 2018 года было обнаружено 1890 таких организаций. Для сравнения: по итогам всего 2017 года их было 1300. Для привлечения клиентов серые кредиторы маскируются под легальные организации, используя в своих названиях слова "микрофинансовая компания", "микрокредитная компания", однако в реестре МФО, который ведет ЦБ, их нет.

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