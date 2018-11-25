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25.11.2018 10:18
Рубрика: В мире

Постпред России при ЕС предрек Терезе Мэй "невеселое Рождество"

Текст: Константин Волков

Договор по Brexit еще не утвержден парламентами ЕС и Великобритании, поэтому рождественские каникулы у премьер-министра Соединенного королевства Терезы Мэй могут оказаться "невеселыми", считает постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

"14 ноября ценой нескольких новых отставок в своем кабинете Терезе Мэй удалось добиться согласия правительства на вариант, предложенный Евросоюзом, - чтобы Северная Ирландия временно осталась в его Таможенном союзе и едином рынке, - цитирует Чижова РИА Новости. - При этом как оппозиционеры, так и однопартийцы Мэй уже четко дали понять - несмотря на то, что премьер-министр уверяет, будто нынешняя "сделка" - это лучшее, чего можно было добиться, их она не устраивает. Голосование предстоит в декабре, и, боюсь, с немалой долей вероятности можно предположить, что Рождество в этом году у Терезы Мэй будет невеселое".

Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости
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Граница между Ирландией, остающейся в составе ЕС и Северной Ирландией, входящей в состав Великобритании, стала главным препятствием за последние несколько месяцев. Лондон настаивал на введении на этой границе таможенных постов, а Брюссель предлагал оставить ее открытой.

Внеочередной саммит, куда приедут главы 27 остающихся в ЕС государств, пройдет сегодня (начало в 11:30 по Москве) в Брюсселе. Сначала стороны обменяются мнениями, а затем состоится встреча с Терезой Мэй. На ней планируется "продумать последующие шаги".

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