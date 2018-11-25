Праздники разделили Боснию и Герцеговину

25 ноября - День государственности Боснии и Герцеговины, признаваемый лишь в мусульмано-хорватской федерации и полностью игнорируемый гражданами Республики Сербской, что отражает наличие принципиальных противоречий в этой балканской стране.

Новоизбранные члены Президиума БиГ от хорватского и бошнякского народов Желько Комшич и Шефик Джаферович уже направили официальные поздравления гражданам страны. Политики не только пожелали мира и согласия в государстве, но и обозначили необходимость скорейшей интеграции в НАТО, одно лишь упоминание о чем вызывает резонное раздражение у большинства жителей Республики Сербской.

В свою очередь сербский член боснийского Президиума Милорад Додик открыто заявил, что "25 ноября - не является Днем государственности, и я никогда не поддержу это решение". Политик также сообщил: "Я получил сегодня поздравление от президента США Дональда Трампа, в котором он меня поздравляет с Днем государственности БиГ. Я написал ему в ответ, что это не мой день государственности, а сербы и вся Республика Сербская не признают его. Также я оповестил его, что мы можем разговаривать об интеграции в ЕС, но не можем о НАТО".

Босния и Герцеговина имеет сложную систему власти, учитывающую интересы трех государствообразующих народов: сербов, хорватов и бошняков. Между ними здесь до сих пор сохраняются многочисленные противоречия. В частности, камнем преткновения стал и Закон о праздниках, в котором 25 ноября обозначается как День государственности БиГ.

Напомним, что 25 ноября 1943 года состоялось учредительное заседание Земельного антифашистского веча народного освобождения Боснии и Герцеговины (ЗАВНОБиГ) как военного парламента республики. Тогда же было принято заявление к народам Боснии и Герцеговины о том, что их республика - ни сербская, ни хорватская, ни мусульманская, а и сербская, и хорватская, и мусульманская - будет братским союзом, где гарантируется полное равноправие всех сербов, мусульман и хорватов. При этом в Республики Сербской резонно отмечают тот факт, что этот день был выбран в качестве Дня государственности без особых причин, а Босния и Герцеговина возникла значительно раньше данного собрания.

Примечательно, что 21 ноября отмечалась годовщина со дня окончательного согласования в 1995 году на военной базе США в Дейтоне (штат Огайо) Общего рамочного соглашения о мире в Боснии и Герцеговине, положившего конец гражданской войне в этой бывшей югославской республике. При этом в Республике Сербской был объявлен праздник, в то время как в мусульмано-хорватской федерации обычный рабочий день. Таким образом, можно констатировать, что и спустя 23 года в Боснии и Герцеговине сохраняются межэтнические противоречия, осложняющиеся различной интерпретацией трагических событий 90-х готов, а также диаметрально противоположным отношением к Североатлантическому альянсу.

В этой связи следует напомнить, что в результате острого межэтнического конфликта в 1992-1995 годах на территории Боснии и Герцеговины погибли более 100 тысяч человек, а число беженцев превысило 2,2 миллиона, что стало одной из самых масштабных катастроф в Европе со времен Второй мировой войны.

При этом именно на территории современной БиГ была проведена первая крупномасштабная военная операция в истории НАТО - "Обдуманная сила" (30 августа - 14 сентября 1995 года), в ходе которой натовской авиацией проводились бомбардировки позиций боснийских сербов. Тогда за две недели было совершено 3206 самолетовылетов и сброшено около 1000 авиабомб, применены 13 крылатых ракет морского базирования "Томагавк", а от последствий использования боеприпасов с обедненным ураном до сих пор умирают местные жители.

На Балканах все активнее призывают к ответу Запад и НАТО за совершенные бомбардировки и преступления против человечности в бывшей Югославии. Юристы и эксперты открыто называют действия Вашингтона и их союзников - экоцидом.

"Натовские бомбардировки в 1995 году Республики Сербской и 1999 году Союзной Республики Югославии с применением обедненного урана провоцировали природные катастрофы и наносили непоправимый ущерб окружающей среде, что классифицируется как экоцид", - цитирует агентство SRNA слова Саво Живковича, авторитетного эксперта в области проблем экологии.

Между тем



ЦИК БиГ 6 ноября утвердил результаты состоявшихся здесь 7 октября всеобщих выборов, а 20 ноября прошла торжественная инаугурация нового состава высшего коллективного органа управления Боснии и Герцеговины - Президиума, в котором свои народы в течение следующих четырех лет будут представлять: бошняков - Шефик Джаферович, хорватов - Желько Комшич, сербов - Милорад Додик.

При этом Шефик Джаферович и Желько Комшич видят своих союзников главным образом на Западе. Они призывают к интеграции БиГ в НАТО, настаивают на признании Косово, диверсификации поставок газа в страну для меньшей зависимости от Москвы за счет подключения к Трансадриатическому газопроводу, а также закупок американского сжиженного газа. Россию же они рассматривают, прежде всего, как экономического партнера и большой рынок сбыта для своей сельхозпродукции и иных, производимых здесь товаров.

В то же время лидер боснийских сербов открыто выступает за расширение всестороннего взаимодействия с Россией, заявляет о готовности до конца нынешнего года встретиться с президентом РФ, аннулировать "черные списки россиян", намерении добиваться признания Крыма на уровне Боснии и Герцеговины, не допускает и мысли об интеграции в НАТО, настаивает на свертывании Аппарата высокого представителя в стране и удалении иностранцев из Конституционного суда БиГ. Все это, естественно, стало поводом для демонизации политика в западных СМИ и введения в отношении него санкций со стороны США.