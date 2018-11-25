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25.11.2018 18:26
Рубрика: Власть

Не ждать суда

Президентский законопроект расширяет список статей, по которым можно не сесть в тюрьму
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск №7728 (265)

Президент внес в Госдуму законопроект, расширяющий список преступлений, которые могут и не дойти до суда, если ущерб от них виновный погасит и извинится. Причем это касается как возмещения ущерба отдельно взятому гражданину, так и организации или государству.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

В таком случае уголовное дело будет прекращено. В пояснительной записке к законопроекту сказано: "Предлагается внести в Уголовный кодекс Российской Федерации изменения, предусматривающие расширение перечня преступлений, уголовные дела по которым подлежат прекращению при условии возмещения ущерба, причиненного гражданину, организации или государству в результате совершения преступления".

Сегодня ситуаций, когда уже возбужденное уголовное дело прекращается, если гражданин все осознал и готов загладить вину крайне мало. Президентский законопроект в большей степени касается бизнеса. Его задача - формирование благоприятного делового климата в стране, сокращение рисков ведения предпринимательской деятельности, а также на создание дополнительных гарантий защиты предпринимателей от необоснованного уголовного преследования.

Фото: Depositphotos.com
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Сегодня у директора, задержавшего зарплату, возможностей избежать скамьи подсудимых - нет. Но все может измениться, когда поправки будут внесены в Уголовно-процессуальный кодекс. По крайней мере, если работодатель погасил задолженность и выплатил зарплату.

Предлагается в список преступлений, уголовное дело по которому возможно прекратить, добавить преступления небольшой тяжести, "сопряженные с мошенническими действиями, мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательства, присвоение авторства или плагиат, нарушение изобретательских и патентных прав, присвоение или растрата, причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием".

Для руководителей будет интересно примечание к статье 145.1 "Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат" Уголовного кодекса РФ. В нее предложено добавить пункт, в котором сказано, что гражданин, впервые совершивший преступление, будет освобождаться от уголовной ответственности, если в полном объеме погасит образовавшуюся просроченную задолженность и выплатит соответствующую компенсацию".

Проект предлагает освобождение от уголовной ответственности виновных в невыплате стипендий и пенсий

В большей степени под действие президентского законопроекта попадут мелкие мошенники. При этом важным условием, согласно статье 76.1 Уголовного кодекса РФ остается совершение преступления гражданином впервые.

В настоящее время от уголовной ответственности после возмещения ущерба освобождаются граждане, совершившие преступления, предусмотренные частью 1 статьи 171 (осуществление предпринимательской деятельности без регистрации), частью 1 статьи 191 (незаконные сделки с драгоценными металлами, природными драгоценными камнями либо с жемчугом), частью 1 статьи 185.3 (манипулирование рынком).

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Кроме того, президент предложил расширить список преступлений, так называемого "частно-публичного обвинения". В отличие от преступлений публичного обвинения уголовное дело по ним возбуждается только по заявлению потерпевшего (в делах публичного обвинения согласие потерпевшего не требуется). Но в отличие от дел частного обвинения эта категория дел не может быть прекращена после примирения сторон или отказа от жалобы.

К таким делам Путин предложил отнести "уголовные дела о преступлениях, которые, как правило, затрагивают интересы только потерпевших, не причиняя ущерба интересам третьих лиц и государству", сказано в пояснительной записке. Это дела, которых сегодня не мало - незаконное получение кредита, злостное уклонение от погашения кредита, злостное уклонение от раскрытия информации о ценных бумагах и злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, которое нанесло существенный вред и не повлекло тяжких последствий. И еще важный момент - в проекте предлагается запретить отправлять под стражу на время следствия подозреваемых в превышении полномочий, если это преступление совершено в сфере предпринимательской деятельности. Предлагается освобождение от уголовной ответственности виновных в невыплате стипендий и пенсий, если правонарушение совершено в первый раз, долг погашен плюс выплачена компенсация.

Власть Право Уголовное право Президент Уголовное законодательство Законопроекты и комментарии
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