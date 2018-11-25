По данным таможенных органов, объем внешней торговли Китая оставался стабильным в течение первых трех кварталов года, несмотря на торговые разногласия с США.

Благодаря диверсифицированной торговой деятельности страны с развивающимися экономиками и быстрому росту частных компаний, объем торговли в денежном выражении вырос на 9,9 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 22,28 триллиона юаней (3,22 триллиона долларов).

Несмотря на торговые разногласия с США, объем внешней торговли Китая оставался стабильным в течение первых трех кварталов года

Стоимость экспорта за тот же период в годовом исчислении выросла на 6,5 процента и составила 11,86 триллиона юаней, а стоимость импорта увеличилась на 14,1 процента и составила 10,42 триллиона юаней. В результате положительное сальдо торгового баланса составило 1,44 триллиона юаней, что на 28,3 процента меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.