Какой автомобилист не кружил по московским дорогам в поисках разворота! Но работа властей, занявшихся решением этого вопроса, похоже, начинает приносить плоды: в текущем году появилось уже 11 новых разворотов на самых загруженных магистралях.

"С помощью переразметки дорог удалось разгрузить несколько радиальных, хордовых и кольцевых трасс, на которых возникали заторы. Новые развороты на пяти магистралях экономят водителям до 10 минут в пути", - рассказал руководитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадим Юрьев. На самом деле, на этих участках можно сэкономить и больше времени, если речь идет о движении в часы пик. Ведь иногда в пробке можно простоять целый час, не сдвинувшись с места. И развернуться нельзя - слева двойная сплошная или отбойник.

В этом году сразу три разворота организовали на Бутырской улице, которую водители со злости прозвали "бобслейной трассой". Не за количество резких поворотов, а потому что на ней невозможно развернуться - ехать до заветной развязки на Руставели нужно было несколько километров. В пиковые часы этот изнурительный маневр мог отнять около часа. Теперь между мостом у Дмитровского проезда и ТТК развернуться можно на трех участках. Сменить направление в область можно перед Новодмитровской улицей и у дома 21, а в центр - у дома 46. Особенно это удобно местным жителям, которые теперь без проблем смогут попасть в свои дома на противоположной стороне Бутырки.

Облегчили жизнь водителям и на Хорошевском шоссе. Там обустроено 4 разворота на участке от перекрестка с ул. Генерала Колесника до перекрестка с ул. Маргелова: два в область - рядом с 5-й Магистральной улицей и у дома 15, и два в центр - на расстоянии около 100 метров от них. Новая схема, по сути, соединила жилые кварталы, расположенные по разные стороны шоссе. Для разворота больше не нужно простаивать в пробках до крупных перекрестков. Сэкономить в дороге получится не меньше 7 минут, а в часы пик путь сократится на полчаса.

На Севастопольском проспекте через два новых разворота теперь можно попасть на Малую Тульскую улицу или к жилым кварталам на Звенигородском шоссе. Кроме того, разворот появился на пересечении Балаклавского проспекта и Чертановской улицы - в результате путь к станции метро "Чертановская", торговым центрам и жилым домам стал короче. А на улице Подольских Курсантов новая разметка теперь позволяет разворачиваться у дома N 3 - в итоге стало намного удобнее добираться до нескольких кварталов в Южном Чертанове, не выезжая на перекресток с Варшавкой.

Но, по мнению экспертов, в Москве еще много мест, где не хватает разворотов. "Один разворот в правильном месте способен увеличить пропускную способность участка на десятки процентов, и эту работу надо наращивать, - рассказал "РГ" создатель общественной организации "Probok.net" Александр Шумский. - Например, на Зубовском бульваре перед Крымской эстакадой на внутреннюю сторону Садового кольца разворот так и просится".

По мнению Шумского, создавать отдельные разворотные ряды помогает сокращение ширины полос на отдельных участках. Кроме того, так можно бороться и с "бутылочными горлышками". Кстати, на Бутырской улице так и поступили - за счет переразметки число полос под железнодорожным путепроводом у станции метро "Дмитровская" увеличилось с двух до трех. Теперь здесь можно проехать с ветерком даже в час пик, а раньше водители теряли на этом участке по 30-40 минут.