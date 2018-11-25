Новости

В Москве "КамАЗ" засыпал песком инспекторов ДПС 25.11.2018
В Донбассе ВСУ начали массированный обстрел жилых районов 25.11.2018
Артиллерийские катера ВМС Украины начали возвращаться в Бердянск 25.11.2018
В Иране число пострадавших от землетрясения превысило 250 человек 25.11.2018
В Москве "рухнул" крупный оператор связи 25.11.2018
В Иране около 120 человек пострадали в результате землетрясения 25.11.2018
Lada Vesta: Стоит ли покупать трехлетний седан за 500 тысяч рублей 25.11.2018
В Воркуте прошли гонки на оленьих упряжках 25.11.2018
Кудрин назвал "Роскосмос" рекордсменом по финансовым нарушениям в РФ 25.11.2018
В Петербурге отметили юбилей театра "Буфф" 25.11.2018
Эверест детского "Евровидения" покорила юная вокалистка из Польши 25.11.2018
На западе Ирана произошли два землетрясения, 70 человек пострадали 25.11.2018
Кононов: По окончании сезона вижу "Спартак" на первом месте 25.11.2018
Лунгин экранизирует роман Гинзбург о сталинских лагерях 25.11.2018
Пушков: Приказ для провокации Киева на Черном море отдал Порошенко 25.11.2018
Матч финала Кубка Либертадорес снова перенесен 25.11.2018
Трамп похвалил себя и назвал своей заслугой падение цен на нефть 25.11.2018
Косачев назвал ситуацию вокруг химатаки на Алеппо "показательной" 25.11.2018
Специалисты российских войск РХБЗ ведут мониторинг ситуации в Алеппо 25.11.2018
Под Уфой на трассе столкнулись десять автомобилей 25.11.2018
В Госдуме связали провокацию в Черном море со встречей Путина с Трампом 25.11.2018
Самый крупный пожар за всю историю штата локализовали в Калифорнии 25.11.2018
В Томской области загорелся мебельный цех 25.11.2018
Новый Nissan X-Trail: Как изменился самый популярный кроссовер мира 25.11.2018
Раненная в Махачкале певица Омарасхабова в реанимации 25.11.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если в магазине сказали, что ваша банкнота - фальшивка
Что делать, если в магазине сказали, что ваша банкнота - фальшивка
Викторина: Что вы знаете об авторе "Незнайки"?
Викторина: Что вы знаете об авторе "Незнайки"?
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
25.11.2018 23:24
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Дорога стала короче

На столичных магистралях добавилось 11 разворотов
Текст: Иван Пышечкин
Российская газета - Столичный выпуск №7728 (265)
Какой автомобилист не кружил по московским дорогам в поисках разворота! Но работа властей, занявшихся решением этого вопроса, похоже, начинает приносить плоды: в текущем году появилось уже 11 новых разворотов на самых загруженных магистралях.

"С помощью переразметки дорог удалось разгрузить несколько радиальных, хордовых и кольцевых трасс, на которых возникали заторы. Новые развороты на пяти магистралях экономят водителям до 10 минут в пути", - рассказал руководитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадим Юрьев. На самом деле, на этих участках можно сэкономить и больше времени, если речь идет о движении в часы пик. Ведь иногда в пробке можно простоять целый час, не сдвинувшись с места. И развернуться нельзя - слева двойная сплошная или отбойник.

В этом году сразу три разворота организовали на Бутырской улице, которую водители со злости прозвали "бобслейной трассой". Не за количество резких поворотов, а потому что на ней невозможно развернуться - ехать до заветной развязки на Руставели нужно было несколько километров. В пиковые часы этот изнурительный маневр мог отнять около часа. Теперь между мостом у Дмитровского проезда и ТТК развернуться можно на трех участках. Сменить направление в область можно перед Новодмитровской улицей и у дома 21, а в центр - у дома 46. Особенно это удобно местным жителям, которые теперь без проблем смогут попасть в свои дома на противоположной стороне Бутырки.

Фото: Виктор Гусейнов/ "Комсомольская правда"
В Москве возобновили штрафы за проезд без остановки мимо знака "Стоп"

Облегчили жизнь водителям и на Хорошевском шоссе. Там обустроено 4 разворота на участке от перекрестка с ул. Генерала Колесника до перекрестка с ул. Маргелова: два в область - рядом с 5-й Магистральной улицей и у дома 15, и два в центр - на расстоянии около 100 метров от них. Новая схема, по сути, соединила жилые кварталы, расположенные по разные стороны шоссе. Для разворота больше не нужно простаивать в пробках до крупных перекрестков. Сэкономить в дороге получится не меньше 7 минут, а в часы пик путь сократится на полчаса.

На Севастопольском проспекте через два новых разворота теперь можно попасть на Малую Тульскую улицу или к жилым кварталам на Звенигородском шоссе. Кроме того, разворот появился на пересечении Балаклавского проспекта и Чертановской улицы - в результате путь к станции метро "Чертановская", торговым центрам и жилым домам стал короче. А на улице Подольских Курсантов новая разметка теперь позволяет разворачиваться у дома N 3 - в итоге стало намного удобнее добираться до нескольких кварталов в Южном Чертанове, не выезжая на перекресток с Варшавкой.

Но, по мнению экспертов, в Москве еще много мест, где не хватает разворотов. "Один разворот в правильном месте способен увеличить пропускную способность участка на десятки процентов, и эту работу надо наращивать, - рассказал "РГ" создатель общественной организации "Probok.net" Александр Шумский. - Например, на Зубовском бульваре перед Крымской эстакадой на внутреннюю сторону Садового кольца разворот так и просится".

По мнению Шумского, создавать отдельные разворотные ряды помогает сокращение ширины полос на отдельных участках. Кроме того, так можно бороться и с "бутылочными горлышками". Кстати, на Бутырской улице так и поступили - за счет переразметки число полос под железнодорожным путепроводом у станции метро "Дмитровская" увеличилось с двух до трех. Теперь здесь можно проехать с ветерком даже в час пик, а раньше водители теряли на этом участке по 30-40 минут.

Инфографика "РГ": Антон Переплетчиков / Иван Пышечкин
Экономика Транспорт Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Артиллерийские катера ВМС Украины начали возвращаться в Бердянск
Лыжник Большунов выиграл второе "золото" на этапе Кубка мира
Макрон назвал "позором" столкновения протестующих с полицией во Франции
Евгения Медведева: Не ожидала такого негатива в свой адрес
Эмир Дубая оплатил счета за лечение умершей российской туристки