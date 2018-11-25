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25.11.2018 10:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Москвой загорелся крупный рынок

Текст: Сергей Бабкин

В Московской области загорелся крупный строительный рынок.

Инцидент произошел сегодня утром в Балашихе. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, пожар начался в ангаре на Носовихинском шоссе. Там, по предварительным данным, расположены помещения строительного рынка.

К месту происшествия стянуты 11 пожарных расчетов, задействовано 35 спасателей. За полтора часа площадь пожара увеличилась втрое - с 450 до 1200 кв м.

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