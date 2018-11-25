Под Москвой загорелся крупный рынок

В Московской области загорелся крупный строительный рынок.
Инцидент произошел сегодня утром в Балашихе. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, пожар начался в ангаре на Носовихинском шоссе. Там, по предварительным данным, расположены помещения строительного рынка.
К месту происшествия стянуты 11 пожарных расчетов, задействовано 35 спасателей. За полтора часа площадь пожара увеличилась втрое - с 450 до 1200 кв м.
В сети появились первые фото пожара на строительном рынке «Никольский» в Балашихеhttps://t.co/C2KymtWe7Z#Балашиха #МЧС #пожар #строительныйрынок pic.twitter.com/VIkAkdtaKq— Cобытия дня в России (@smnewsru) November 25, 2018