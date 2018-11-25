В Москве "КамАЗ" засыпал песком инспекторов ДПС

В Сети вирусную популярность набрал ролик, на котором "КамАЗ" засыпал песком переднюю часть патрульной машины в Москве.

"Засыпал гаишку". Водитель КамАЗа завалил остановивших его полицейских песком pic.twitter.com/FdXLC3NvwB — Алёна Махова (@MakhnovaLada) 25 ноября 2018 г.

По свидетельству очевидцев, инспекторы заподозрили перегруз, и тогда расстроенный водитель самосвала просто опустил кузов перед автомобилем ДПС.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе столичного ГУ МВД, грузовик остановили в субботу на проспекте Вернадского сотрудники дорожного патруля УВД по Западному административному округу. Водителя доставили в территориальный отдел полиции. На него составили административные протоколы по статьям 12.21.1 и 12.33 КоАП - "Нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства" и "Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений".