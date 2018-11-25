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25.11.2018 23:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве "КамАЗ" засыпал песком инспекторов ДПС

Текст: Сергей Бабкин

В Сети вирусную популярность набрал ролик, на котором "КамАЗ" засыпал песком переднюю часть патрульной машины в Москве.

По свидетельству очевидцев, инспекторы заподозрили перегруз, и тогда расстроенный водитель самосвала просто опустил кузов перед автомобилем ДПС.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе столичного ГУ МВД, грузовик остановили в субботу на проспекте Вернадского сотрудники дорожного патруля УВД по Западному административному округу. Водителя доставили в территориальный отдел полиции. На него составили административные протоколы по статьям 12.21.1 и 12.33 КоАП - "Нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства" и "Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений".

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