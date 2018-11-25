В Москве "рухнул" крупный оператор связи

Один из крупнейших операторов связи "МГТС" столкнулся с серьезным техническим сбоем вечером в воскресенье, 25 ноября. В соцсетях москвичи начали массово жаловаться на проблемы с интернетом.

В самой компании заявили, что технические специалисты в курсе ситуации и работают над устранением проблем. Как говорится в официальном сообщении провайдера, у части пользователей наблюдаются ограничения доступа к Сети. Представители "МГТС" назвали сбой временной ситуацией и принесли извинения пользователей.

Тем временем, часть пользователей смогла самостоятельно решить проблему, просто перезагрузив домашние роутеры.