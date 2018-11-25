Новости

В Москве "КамАЗ" засыпал песком инспекторов ДПС 25.11.2018
В Донбассе ВСУ начали массированный обстрел жилых районов 25.11.2018
Артиллерийские катера ВМС Украины начали возвращаться в Бердянск 25.11.2018
В Иране число пострадавших от землетрясения превысило 250 человек 25.11.2018
В Москве "рухнул" крупный оператор связи 25.11.2018
В Иране около 120 человек пострадали в результате землетрясения 25.11.2018
Lada Vesta: Стоит ли покупать трехлетний седан за 500 тысяч рублей 25.11.2018
В Воркуте прошли гонки на оленьих упряжках 25.11.2018
Кудрин назвал "Роскосмос" рекордсменом по финансовым нарушениям в РФ 25.11.2018
В Петербурге отметили юбилей театра "Буфф" 25.11.2018
Эверест детского "Евровидения" покорила юная вокалистка из Польши 25.11.2018
На западе Ирана произошли два землетрясения, 70 человек пострадали 25.11.2018
Кононов: По окончании сезона вижу "Спартак" на первом месте 25.11.2018
Лунгин экранизирует роман Гинзбург о сталинских лагерях 25.11.2018
Пушков: Приказ для провокации Киева на Черном море отдал Порошенко 25.11.2018
Матч финала Кубка Либертадорес снова перенесен 25.11.2018
Трамп похвалил себя и назвал своей заслугой падение цен на нефть 25.11.2018
Косачев назвал ситуацию вокруг химатаки на Алеппо "показательной" 25.11.2018
Специалисты российских войск РХБЗ ведут мониторинг ситуации в Алеппо 25.11.2018
Под Уфой на трассе столкнулись десять автомобилей 25.11.2018
В Госдуме связали провокацию в Черном море со встречей Путина с Трампом 25.11.2018
Самый крупный пожар за всю историю штата локализовали в Калифорнии 25.11.2018
В Томской области загорелся мебельный цех 25.11.2018
Новый Nissan X-Trail: Как изменился самый популярный кроссовер мира 25.11.2018
Раненная в Махачкале певица Омарасхабова в реанимации 25.11.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если в магазине сказали, что ваша банкнота - фальшивка
Что делать, если в магазине сказали, что ваша банкнота - фальшивка
Викторина: Что вы знаете об авторе "Незнайки"?
Викторина: Что вы знаете об авторе "Незнайки"?
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
25.11.2018 23:30
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Фабрика счастливых людей

В Парке Горького запустили конвейер по производству ярких впечатлений и хорошего настроения
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск №7728 (265)
Легендарный тематический каток в Парке Горького в этом году стал Фабрикой хорошего настроения. Арка главного входа встречает посетителей неоновой инсталляцией в виде конвейерной ленты, на которой идет упаковка коробок с коньками. Все павильоны похожи на фабричные цеха в черных, зеленых и красных тонах. Между первым и вторым павильонами - десятиметровая заводская труба - символ фабрики, она уже стала местом притяжения фотолюбителей. А дальше лед - аллеи и площади - все залито под каток.
На "фабричный" каток москвичи идут за зимним настроением и атмосферой счастья. Фото: РИА Новости На "фабричный" каток москвичи идут за зимним настроением и атмосферой счастья. Фото: РИА Новости
На "фабричный" каток москвичи идут за зимним настроением и атмосферой счастья. Фото: РИА Новости

Комбинат культуры и фабрика счастливых людей - так в далеком 1934-м назвал главный парк страны имени Максима Горького английский писатель и публицист Герберт Уэллс. Скептика по натуре, автора научно-фантастических романов поразила яркость улыбающихся лиц, которых он встретил там. И вот, спустя почти 85 лет, образ фабрики счастливых людей ожил на огромном ледовом катке парка - сейчас он напоминает площадь завода с тысячами сияющих лиц.

Фото: ГУМ
ГУМ-каток и ГУМ-Ярмарка снова заработают на Красной площади 29 ноября

15-летние Маша Артемьева и София Левкина делятся в соцсетях впечатлением от катка: "Атмосфера классная! Дурачимся уже часа два. Скользишь, а ощущение, что гуляешь по парку. А с пяти вечер тут все по-другому - мистическая подсветка и дискотека".

Покружив вокруг заводских труб, дальше нужно выбрать: свернуть налево и скользить по витиеватым аллеям парка или прямо - к музею "Гараж" сквозь световой тоннель. Решаем: прямо, вдоль центральной аллеи за городскими модницами в коньках с подсветкой и неоновыми шнурками. Место притяжения - медиарубка, из которой льется энергичная музыка, регулярно разыгрываются призы и идут забавные ток-шоу. Две из четырех стен студии прозрачные и через них видны музыканты и диджеи. Тут особенно много мальчишек, разучивающих фигурные приемы, хватает и тех, кто только пытается стоять на льду и кое-как балансирует на коньках.

В конце аллеи на фуд-корте очаг с костром и валунами для уставших. За столиками у огня можно передохнуть, погреться и перекусить, не снимая коньков, но людей тут мало. Останавливаются за стаканчиком чая буквально на пару минут - всем не терпится вернуться на лед.

Комбинат культуры и фабрика счастливых людей - так в 1934 году Парк Горького назвал английский писатель и публицист Герберт Уэллс

По масштабам каток ЦПКиО в этом году вновь самый большой в Европе: общая площадь - 18 000 кв. м. От радости и хорошего настроения на фабрике счастливых людей этой зимой точно будет жарко.

Справка "РГ"

Каток работает со вторника по воскресенье. Со вторника по четверг - с 10.00 до 23.00, а с пятницы по воскресенье - с 10.00 до 00.00. Технологический перерыв на основной и детской площадках - с 15.00 до 17.00. Детский каток и хоккейное поле открыты со вторника по воскресенье с 10.00 до 23.00. Выходной - понедельник.

Общество Ежедневник Стиль жизни Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Артиллерийские катера ВМС Украины начали возвращаться в Бердянск
Лыжник Большунов выиграл второе "золото" на этапе Кубка мира
Макрон назвал "позором" столкновения протестующих с полицией во Франции
Евгения Медведева: Не ожидала такого негатива в свой адрес
Эмир Дубая оплатил счета за лечение умершей российской туристки