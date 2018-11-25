Легендарный тематический каток в Парке Горького в этом году стал Фабрикой хорошего настроения. Арка главного входа встречает посетителей неоновой инсталляцией в виде конвейерной ленты, на которой идет упаковка коробок с коньками. Все павильоны похожи на фабричные цеха в черных, зеленых и красных тонах. Между первым и вторым павильонами - десятиметровая заводская труба - символ фабрики, она уже стала местом притяжения фотолюбителей. А дальше лед - аллеи и площади - все залито под каток.

Комбинат культуры и фабрика счастливых людей - так в далеком 1934-м назвал главный парк страны имени Максима Горького английский писатель и публицист Герберт Уэллс. Скептика по натуре, автора научно-фантастических романов поразила яркость улыбающихся лиц, которых он встретил там. И вот, спустя почти 85 лет, образ фабрики счастливых людей ожил на огромном ледовом катке парка - сейчас он напоминает площадь завода с тысячами сияющих лиц.

15-летние Маша Артемьева и София Левкина делятся в соцсетях впечатлением от катка: "Атмосфера классная! Дурачимся уже часа два. Скользишь, а ощущение, что гуляешь по парку. А с пяти вечер тут все по-другому - мистическая подсветка и дискотека".

Покружив вокруг заводских труб, дальше нужно выбрать: свернуть налево и скользить по витиеватым аллеям парка или прямо - к музею "Гараж" сквозь световой тоннель. Решаем: прямо, вдоль центральной аллеи за городскими модницами в коньках с подсветкой и неоновыми шнурками. Место притяжения - медиарубка, из которой льется энергичная музыка, регулярно разыгрываются призы и идут забавные ток-шоу. Две из четырех стен студии прозрачные и через них видны музыканты и диджеи. Тут особенно много мальчишек, разучивающих фигурные приемы, хватает и тех, кто только пытается стоять на льду и кое-как балансирует на коньках.

В конце аллеи на фуд-корте очаг с костром и валунами для уставших. За столиками у огня можно передохнуть, погреться и перекусить, не снимая коньков, но людей тут мало. Останавливаются за стаканчиком чая буквально на пару минут - всем не терпится вернуться на лед.

Комбинат культуры и фабрика счастливых людей - так в 1934 году Парк Горького назвал английский писатель и публицист Герберт Уэллс

По масштабам каток ЦПКиО в этом году вновь самый большой в Европе: общая площадь - 18 000 кв. м. От радости и хорошего настроения на фабрике счастливых людей этой зимой точно будет жарко.

Справка "РГ"

Каток работает со вторника по воскресенье. Со вторника по четверг - с 10.00 до 23.00, а с пятницы по воскресенье - с 10.00 до 00.00. Технологический перерыв на основной и детской площадках - с 15.00 до 17.00. Детский каток и хоккейное поле открыты со вторника по воскресенье с 10.00 до 23.00. Выходной - понедельник.