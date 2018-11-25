В Тамбове показали, как собирают плацкартный вагон нового поколения

В декабре Тамбовский вагоноремонтный завода (ТВРЗ) выпустит на линию первый плацкартный вагон нового поколения. Там появятся индивидуальные купе, зарядки для гаджетов и столик для младенцев. Вагон уже выкрасили в фирменные цвета РЖД и монтируют новый интерьер.

Макет плацкартного вагона произвел фурор на выставке "Транспорт России". Посетители рассматривали его снаружи и изнутри, присаживались на серые диваны с красными подголовниками. Дивились на столик для верхней полки и одним взмахом руки превращали нижнюю боковушку в закрытое от посторонних глаз купе.

Главное, чтобы пассажир чувствовал себя комфортно, по-домашнему. При помощи шторы можно превратить свое спальное место в закрытое купе, создав личное пространство. Верхние полки в купе стали на 3,5 сантиметра длиннее и шире на 2,5 см. Боковые удлинились на 2,5 сантиметра. Проходы при этом меньше не стали - расширение личного пространства достигнуто за счет конструкторских хитростей. Благодаря изменению геометрии багажных полок у верхних пассажиров появился свой столик. Мало того, впервые в истории они могут сесть на своей постели, не сгибаясь в три погибели, - для этого в багажной полке над их головой сделали вырез.

От самой известной особенности плацкартных вагонов - свисающих в проходы ног, - избавились при помощи легких перегородок с отверстиями. Панели не нарушают открытую архитектуру салона, но ноги прячут. Светлые панели "под дерево" в коридорах и тамбурах напоминают "Сапсан". Вместо титана - кулер с бесплатными стаканчиками, рядом сенсорная панель с меню вагона-ресторана. В купе проводника есть микроволновка. Каждому пассажиру полагается светильник, розетка и USB-разъем для зарядки гаджетов. Туалет оборудован диспенсерами мыла и полотенец, гигиеническим душем и пеленальным столиком.

В купе проводника есть микроволновка. Каждому пассажиру полагается светильник, розетка и USB-разъем для зарядки гаджетов

В реновации подвижного состава задействуют два завода: пилотной площадкой стал ТВРЗ. За 120 лет работы предприятие накопило большой опыт выпуска и ремонта самого разнообразного подвижного состава. Во время Великой Отечественной войны здесь собирали бронепоезда для фронта, 14 лет назад ТВРЗ починил вагоны "Восточного экспресса".

Делать из плацкартов "конфетку" будут во время планового капремонта. Он положен вагону после 28 лет эксплуатации, и сейчас цеха завода в Тамбове забиты плацкартными вагонами, выпущенными в 1994-1995-х годах.

Пришедший на завод подвижной состав полностью разбирают. Интерьер идет в утиль - для этого за длинным рядом усталых вагонов стоит платформа, заваленная полками, перегородками, потускневшими никелированными поручнями и кусками потолочной обшивки. Окна тоже выбрасывают. Вагон поднимают на домкратах, выкатывают колесные тележки, откручивают оборудование под днищем и развозят снятое по девяти заводским цехам. На каждую деталь крепят бирку с номером вагона, чтоб не перепутать. Пустую стальную коробку кузова проверяют толщинометром. Особенно губительны для железа поездки к морю. Ржавые куски обшивки вырезают, на их место приваривают новые. Залатанный вагон красят в три слоя. В других цехах меняют подшипники, пружины, тормоза, под вагон подвешивают новое оборудование, кондиционеры, батареи аккумуляторов большей емкости - зарядным устройствам и индивидуальным светильникам потребуется много энергии.

Справка "РГ"

Компоновка 54-местного плацкартного вагона не менялась более полувека - с 1966 года. За это время в плацкартах появились стеклопакеты, кондиционеры и биотуалеты, недавно начали менять электрооборудование : с 54 на 110 вольт, - но личным пространством пассажиров занялись только сейчас. Плацкартные вагоны - самые популярные в РЖД, их предпочитают две трети путешественников. В 2018 году Федеральная пассажирская компания приобрела почти 600 вагонов этого типа - это 86 процентов от общего объема нового подвижного состава.