Избирком Приморья зарегистрировал кандидатов в губернаторы

Избирательная кампания в Приморском крае проходит максимально открыто и легитимно. Своеобразным подтверждением этого стал брифинг краевой избирательной комиссии, на котором подробно и обстоятельно члены КИК рассказали о причинах отказов в регистрации и назвали тех, кто попал в избирательный бюллетень.

В понедельник стартовала агитационная кампания по выборам губернатора Приморья, назначенных на 16 декабря, а в субботу краевой избирком определил список кандидатов. В нем пять человек, хотя изначально о своем желании участвовать заявили более 20. Но 10 из них не предоставили документы на регистрацию, один заявил об отказе в участии, четверым из оставшихся девяти краевая избирательная комиссия отказала в регистрации.

Почему это произошло, представители КИК подробно рассказали на брифинге, который стал своеобразным подтверждением открытости кампании. Достаточно сказать о таком факте, что в Дальневосточном федеральном округе такой брифинг проводился впервые. Член Центризбиркома Евгений Шевченко назвал мероприятие беспрецедентным: "Избирательная комиссия не стала закрываться сухими строчками ведомостей, протоколов, а открыто, с фактами, аргументировала свои решения".

"Сам брифинг - первый случай в Российской Федерации. Все максимально открыто", - говорит представитель Агентства политических и экономических коммуникаций АПЭК на Дальнем Востоке, директор Дальневосточного консалтингового центра Петр Ханас. "На сайте комиссии есть подписи, есть решения по каждому из кандидатов, у журналистов была возможность задавать вопросы. Нет никаких кулуарных решений, отношение ко всем кандидатам одинаковое", - констатировал он.

Кандидатам нужно было собрать 140 подписей депутатов и глав муниципалитетов Приморья. Это семь процентов от общего их количества. Часть подписей, конкретно 33, должна быть от глав и депутатов муниципальных районов и городских округов.

Эксперты по проведению выборов говорят: для того чтобы пройти регистрацию, нужно закладывать определенный процент на отбраковку, то есть нужно собрать несколько больше подписей. Не все потенциальные кандидаты к этому готовы. Хотя это вполне выполнимая задача. Просто кандидату нужно ездить по всему региону, встречаться с муниципальными депутатами и избирателями, выстраивать отношения не только с представителями своей партии, но и с политическими оппонентами, готовить серьезную команду, которая будет сопровождать процесс сбора подписей. Отличительной особенностью "подписной кампании" в Приморье стало то, что муниципальные депутаты отдавали свои подписи всем кандидатам, невзирая на их партийную принадлежность. А сбор подписей был максимально открытым и доступным.

Кандидатам нужно было собрать 140 подписей депутатов и глав муниципалитетов Приморья

- Важно учитывать, что законодательство четко устанавливает определенные территориальные критерии и уровни проставления подписей. То есть часть подписей кандидаты должны представить на уровне глав и депутатов муниципальных районов и городских округов. Таких подписей должно быть представлено 33, - рассказал зампред крайизбиркома Роман Охотников. - Что касается территориальности, в соответствии с требованиями законодательства необходимо представить не менее трех четвертей муниципалитетов. Всего у нас в крае 34 района и городских округа. Соответственно, каждый кандидат должен получить поддержку не менее чем в 26 районах и городских округах. Из 1999 представителей муниципальных образований 650 - депутатов и глав на уровне муниципальных районов и городских округов, 1349 - городских и сельских поселений. Партийная принадлежность их разная, и большинству кандидатов необходимо заручиться поддержкой не только той политической партии, которая его выдвигает. И мы обнаруживали в числе подписей, проставленных в поддержку того или иного кандидата, подписи представителей совершенно разных политических партий. Это показывает, насколько открытой была политическая борьба между кандидатами.

В избиркоме Приморья подчеркнули, что не получили ни одного обращения о том, что кому-то препятствовали в прохождении "муниципального фильтра", не давали возможности получить подписи депутатов либо глав муниципалитетов, не было подобных жалоб и, собственно, от представителей муниципалитетов.

- Проверка решений об отказах показала, что все они базируются на соблюдении законодательства. Так же хотим отметить единообразный подход к проверке подписей. Комиссия предложила политикам участвовать в проверке документов - своих и чужих, но никто так и не пришел, - добавляет член Центризбиркома Евгений Шевченко.

После всех проведенных проверок комиссия пришла к выводу, что зарегистрированы могут быть пять кандидатов. Это представитель ЛДПР Андрей Андрейченко, самовыдвиженец, врио губернатора Приморья Олег Кожемяко, выдвинутый региональным отделением партии "Патриоты России" Игорь Степаненко, Алексей Тимченко, который идет от "Партии Роста", и Роза Чемерис, выдвинутая приморским отделением народной партии "За женщин России".

Избирательная комиссия приняла решение отказать в регистрации четырем кандидатам: выдвинутому партией "Зеленые" Олегу Митволю, Виктору Старицыну, которого поддержала Коммунистическая партия социальной справедливости, а также самовыдвиженцам Андрею Ищенко и Александру Коваленко.

Отказ в регистрации этим кандидатам - следствие допущенных ими ошибок. Как пояснили члены КИК, они были у всех, и "право на ошибку" дает даже законодательство, которое позволяет представить немного больше подписей. Более того, избирком Приморья шел навстречу кандидатам, если недостатки в документах носили формальный характер.

Проверкой занималось и МВД. Представитель экспертно-криминалистического центра УМВД по Приморскому краю Юрий Бучилко заметил, что от них были привлечены семь опытных экспертов-почерковедов. Они проверили более 17 тысяч подписей по пяти кандидатам и выявили 2674 нарушения. Например, было проверено 7999 подписей, предоставленных Андреем Ищенко, найдено 2278 нарушений, 614 подписей от Александра Коваленко, выявлено 164 нарушения, проверено 145 подписей от Олега Митволя, 37 из них оказались с нарушениями.

- Были случаи, когда мы обнаруживали у разных кандидатов подписи одного и того же лица, в этом случае мы учитывали подпись того, кто проставил ее раньше. Впервые мы столкнулись с тем, что одним из кандидатов нам были представлены подписи, которые выдавались за подписи депутатов, но это были совсем не депутаты, - уточнил Роман Охотников. - При этом на уровне муниципальных районов и городских округов, где всего, я напомню, 650 депутатов и глав, 277 не поставили свои подписи ни за кого из кандидатов в 33 муниципальных районах. Вот вам география, вот вам чистая математика, вы видите, что возможность получить поддержку на уровне района сохранялась.

Аналогичная картина в поселениях, где 358 депутатов и глав не поставили подписи в поддержку кого-то из кандидатов, привел данные Охотников. Стоит заметить, что практически все решения комиссии принимались единогласно. И краевой избирком делал и делает все возможное, чтобы оказать максимальное содействие всем кандидатам.