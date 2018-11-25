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25.11.2018 08:27
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на 4,5 км

Текст: Дина Непомнящая

Очередной пепловый выброс произошел на расположенном на курильском острове Парамушир вулкане Эбеко днем 25 ноября. Исполин выпустил столб высотой 4,5 километра над уровнем моря.

Фото: depositphotos.com
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на 4,5 км

Как сообщили агентству "Интерфакс" в Камчатском филиале Геофизической службы РАН, выброс анализировали по видеоданным.

Шлейф растянулся к юго-востоку от вулкана.

Справка "РГ"

Высота Эбеко - 1156 метров, он расположен в северной части хребта Вернадского. Относится к древним затухающим вулканам. По мнению ученых, его лавовое извержение маловероятно.

В 2009 году произошла первая фаза извержения Эбеко, длившаяся менее полугода, затем исполин затих, но с этого времени на нем отмечается высокая фумарольная активность.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Курильские острова
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