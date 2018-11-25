Курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на 4,5 км

Очередной пепловый выброс произошел на расположенном на курильском острове Парамушир вулкане Эбеко днем 25 ноября. Исполин выпустил столб высотой 4,5 километра над уровнем моря.

Как сообщили агентству "Интерфакс" в Камчатском филиале Геофизической службы РАН, выброс анализировали по видеоданным.

Шлейф растянулся к юго-востоку от вулкана.

Справка "РГ"



Высота Эбеко - 1156 метров, он расположен в северной части хребта Вернадского. Относится к древним затухающим вулканам. По мнению ученых, его лавовое извержение маловероятно.



В 2009 году произошла первая фаза извержения Эбеко, длившаяся менее полугода, затем исполин затих, но с этого времени на нем отмечается высокая фумарольная активность.